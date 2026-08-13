Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere

O imagine cu o situație din traficul rutier a stârnit o amplă dezbatere în mediul online. Este vorba despre o imagine-desen de tipul celor folosite la examenul pentru obținerea permisului de conducere. Aceasta a fost publicată pe grupul de Facebook „Polițiștii au umor” și a scos la iveală neînțelegerile pe care mulți participanți la trafic le au când vine vorba de prioritatea de trecere.

„Hai să vedem! Azi vă dau iar greu! Care este ordinea de trecere și de ce?”. Acesta este mesajul care a stârnit sute de reacții în scurt timp.

Mesajul este însoțit de o imagine în care apar trei mașini și mai multe indicatoare de circulație. Ordinea de trecere este cea care a stârnit controverse, dar și poziția indicatoarelor. Cele mai multe opinii susțin că varianta de trecere este B (mașina albastră) – A (duba albă) – C (mașina roșie), așa cum au fost evidențiate mașinile de realizatorul imaginii.

„Ordinea este B → A → C. Motivul este că indicatorul din intersecție arată că drumul cu prioritate este cel pe care circulă B și A. Între ele, B merge înainte, iar A face manevra indicată de săgeata albastră. A trebuie să îi acorde prioritate lui B conform regulilor aplicabile manevrei. După ce trec vehiculele aflate pe drumul prioritar, trece C, care vine de pe drumul fără prioritate și trebuie să le acorde prioritate celorlalți”, a explicat o internaută pe grupul de Facebook „Polițiștii au umor”.

Opinia sa este susținută și de alți numeroși membri ai grupului de Facebook.

Există însă și multe persoane care inclină către ordinea de trecere BCA.

„B trece primul pentru că nu schimbă sensul de mers și nici direcția în care se deplasează. C trece al 2-lea pentru că face dreapta și dacă a lăsat B să treacă, nu trebuie să dea prioritate nimănui. A-ul trece ultimul pentru că are banda ocupata pe sensul lui de mers și are semnul de ocolire + semnul că vehiculele din sens opus au prioritate”, a explicat un bărbat.

Dar sunt și internauși care susțin varianta CBA.

„C-B-A. C trece primul. Intersecția este nedirijată — indicatorul triunghiular cu cruce este doar Intersecție de drumuri, avertizând asupra unei intersecții unde se aplică prioritatea de dreapta. Pentru B, autoturismul C vine din dreapta, deci B trebuie să-i acorde prioritate lui C. 2. B trece al doilea. Între A și B intervine sectorul îngustat de lucrări. În fața lui A se află indicatorul rotund cu chenar roșu Prioritate pentru circulația din sens invers. Prin urmare, A trebuie să îi acorde prioritate lui B. 3. A trece ultimul, după ce au trecut C și B, apoi ocolește obstacolul pe partea indicată de săgeata albastră”, a fost opinia unui bărbat.

Există și opinii care avertizează asupra unor neclarități ale imaginii. Acestea vizează modul în care sunt așezate indicatoarele de circulație, dar și o posibilă eroare privitoare la indicatorul „intersecție cu un drum fără prioritate”.

„Indicator pe partea dreaptă a drumului! Oare se aplică doar pentru jumătate a drumului? Sau poza este făcută în așa fel să nu se înțeleagă”, s-a întrebat un internaut.

Un expert consultat de Adevărul a avertizat și el asupra neclarităților privitoare la poziția indicatoarelor, dar a spus că ordinea este BAC. Explicația este că B este pe drumul prioritar, fără obstacol, așa că își poate continua drumul primul. A este tot pe drumul prioritar, dar având obstacol trebuie să acorde prioritate mașinii B. C vine de pe un drum secundar și trebuie să acorde prioritate tuturor mașinilor care circulă pe drumul prioritar, indiferent de direcția de deplasare.

Bineînțeles, printre sutele de mesaje sunt și glume.

„Suntem în România... lucrări abandonate ca de obicei......autoritățile nu își fac datoria”, a scris o persoană.

Concluzia aparține unui bărbat. „Ar trebui sa urmărească Poliția Română posturile astea și să suspende din oficiu permisele și să-i recheme la sală pe toți care ați răspuns greșit p-aici”, a scris el.