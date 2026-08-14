Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat în legătură cu fiicele sale

Marian Godină, cunoscut polițist și influencer, a fost chemat la Poliția Brașov, pentru a da o declarație, ca urmare a sesizării unui ONG.

„Astăzi am fost la Serviciul Rutier Brașov, unde am dat o declarație cu privire la o reclamație depusă împotriva mea de un ONG. Printre altele, au solicitat să fie sesizat Parchetul pentru infracțiunea prevăzută de art. 197 din Codul penal – Rele tratamente aplicate minorului – și să fiu sancționat contravențional pentru că mi-aș fi transportat cele două fetițe pe bicicletă în dispozitive neomologate. Concluzia lor se bazează pe o fotografie postată chiar de mine pe Facebook”, s-a plâns polițistul.

Polițistul și influencerul Marian Godină riscă să răspundă penal.

„Ca să înțelegeți despre ce infracțiune vorbim, art. 197 din Codul penal spune așa: «Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi». La partea asta nici nu prea am ce comenta. Mi se pare suficient să citești textul infracțiunii și să te uiți la fotografia care i-a determinat să solicite sesizarea Parchetului”, spune el.

Godină a explicat și de ce ONG-ul respectiv cere ca polițistul să fie amendat.

„În ceea ce privește presupusa contravenție, după 11 ani în care am lucrat la Rutieră, știu foarte bine cum se constată și se sancționează contravențiile rutiere. Și în niciun caz nu e posibil așa, după o poză. Polițiștii rutieri pot constata contravenții cu propriile simțuri sau cu mijloace tehnice omologate, cu mici excepții. Așadar nu e posibil legal să fiu sancționat. Mai mult, dacă aș fi vrut să caut portițe, aș fi putut spune foarte simplu: Am pus copiii pe bicicletă doar pentru fotografie, nu am circulat cu ele. Numai că nu am spus asta. Pentru că nu sunt vreun golănaș care, atunci când este întrebat despre propriile fapte, începe să inventeze explicații doar ca să scape. Da, circul cu fetele pe bicicletă așa. Le place enorm și mie îmi place să le plimb. Eu consider că nu încalc legea”, a transmis Godină.

Războiul dintre Godină și ONG-ul respectiv este durată.

„Dacă un polițist rutier mă va opri și va considera că săvârșesc o contravenție, voi fi foarte curios să văd încadrarea juridică. Iar dacă va avea dreptate, voi plăti amenda. Până atunci, rămân cu experiența inedită de a fi mers la Poliția Rutieră pentru a da declarații după ce un ONG a privit o fotografie cu mine și copiii mei pe bicicletă și s-a gândit la rele tratamente aplicate minorului.

PS: Este același ONG care m-a reclamat în mai multe locuri în legătură cu veniturile mele. Nu îi dau numele pentru că nu vreau să-i fac reclamă. PPS: ONG-ul respectiv solicită donații de la oameni pentru ceea ce numește 'investigații'”, a mai transmis Godină.