Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers prea departe”

Un ONG a sesizat Inspectoratul General al Poliției Române, Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne și Agenția Națională de Integritate în cazul polițistului Marian Godină.

Asociația Patria Prima a anunțat, într-o postare publicată pe Facebook pe 29 iulie, că a depus sesizări oficiale la cele trei instituții referitoare la polițistul-influencer. Reprezentanții organizației precizează că demersul nu are legătură cu faptul că Marian Godină își exprimă opiniile pe rețelele sociale, ci cu ceea ce ei consideră o posibilă incompatibilitate între funcția de polițist și amploarea activității sale publice.

„L-am reclamat ieri pe dl Godină. Oficial, cu număr de înregistrare, la IGPR, la Corpul de Control MAI și la ANI”, a transmis Patria Prima, care susține că situația ridică întrebări legate de statutul unui agent dintr-o structură operativă a Poliției Române, a cărei activitate presupune, în mod normal, un anumit grad de discreție, dar care a devenit una dintre cele mai cunoscute persoane asociate instituției.

În mesajul publicat, Patria Prima amintește numărul mare de urmăritori ai lui Marian Godină pe rețelele sociale, participarea sa la emisiuni de televiziune, aparițiile publice și veniturile obținute din activități precum drepturi de autor și platforme online.

Organizația afirmă că polițistul a menționat în declarația de avere venituri provenite din drepturi de autor și de la platforme precum Facebook Ireland și Google Ireland și susține că acestea ar trebui analizate în raport cu statutul său profesional.

„L-am reclamat ieri pe dl Godină. Oficial, cu număr de înregistrare, la IGPR, la Corpul de Control MAI și la ANI.

Și înainte să sară fanii: nu pentru că scrie pe Facebook. Ci pentru că nimeni nu s-a obosit vreodată să întrebe cum poate un agent de la Acțiuni Speciale - structura aia unde identitatea ta e teoretic protejată de lege - să fie simultan cel mai vizibil om din Poliția Română.

600.000 de followeri. Survivor în Dominicană vreo 4 luni. iUmor de două ori. Roast la PRO TV. Cărți peste cărți. Bani de la Facebook Ireland și Google Ireland, trecuți chiar în declarația lui de avere. Plus firma soției, care vinde alpaca cu fața lui pe post de reclamă.

Și omul ăsta ieșea public să se plângă că are 4.400 lei salariu. În timp ce declara aproape 90.000 de lei doar din drepturi de autor. Aia nu a mai zis-o în postarea tristă, că strica povestea.

Iar pe deasupra, de pe pagina de «polițist simplu», face de ani de zile propagandă politică pe față. Mereu aceeași direcție - anti-națională - cu mișto de electoratul care nu-i place și cu lăudat că a pierdut followeri „incomozi".

Un angajat al statului, plătit din banii noștri ai tuturor, care împarte românii în cetățeni ok și proști buni de luat peste picior. Statutul polițistului interzice negru pe alb exprimarea opiniilor politice în public. Lui se pare că nu i l-a arătat nimeni. Ba chiar a înjurat politicienii care nu erau de acord cu genialitatea sa.

Așa că am întrebat instituțiile, cu articol de lege și sursă la fiecare rând: s-au declarat toate veniturile? E compatibilă uniforma cu circul şi banii? Și cine a semnat ca un agent operativ să dispară 4 luni la un reality show?

Vedem ce răspund. Nu ne aşteptăm la minuni, dar circul a mers prea departe şi vrem să ştim de ce plătim bilete involuntar”, se arată pe pagina de Facebook a organizaţiei Patria Prima.