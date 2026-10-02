Alina Pușcău a primit o veste încurajatoare după săptămânile dificile care au urmat diagnosticului de cancer la sân. Modelul a anunțat că rezultatele celui mai recent PET scan nu au mai indicat prezența tumorilor descoperite în urmă cu aproximativ două luni.

Alina Pușcău, veste bună după diagnosticul de cancer. Foto: Instagram

La începutul acestei perioade, Alina Pușcău le-a spus urmăritorilor că medicii identificaseră 11 tumori, localizate în zona sânului și a axilei, iar boala se extinsese și la nivelul oaselor. Modelul a urmat mai multe forme de tratament, iar ulterior a apelat la o altă terapie, în speranța că aceasta va avea rezultate.

Pe 1 octombrie, Alina Pușcău s-a prezentat la medic pentru a afla rezultatul noilor investigații. Emoționată, aceasta le-a povestit apoi urmăritorilor săi de pe Instagram ce au arătat analizele.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a declarat Alina Pușcău.

Alina Pușcău a oferit anterior detalii despre diagnosticul primit și despre amploarea bolii. Potrivit declarațiilor sale, unele dintre formațiuni aveau dimensiuni de până la șapte centimetri, iar medicii ar fi identificat mai multe tumori în zona sânului și a axilei.

Modelul a afirmat că a urmat un tratament într-o clinică din California, pentru care ar fi plătit peste 500.000 de dolari. După perioada de tratament, investigațiile au indicat că tumorile nu mai sunt vizibile.

„Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred… sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a mai spus Alina Pușcău.

Deși rezultatul PET scan-ului a fost unul care a bucurat-o pe Alina Pușcău, investigația a evidențiat în continuare o zonă în sân pe care medicii nu au reușit, deocamdată, să o identifice.

Modelul spune că în perioada în care a trecut prin tratamente s-a bazat atât pe sprijinul celor apropiați, cât și pe credință. După aflarea rezultatelor, ea a ales să împărtășească vestea cu oamenii care au urmărit evoluția stării sale și i-au transmis mesaje de susținere.