Consultări-maraton la Cotroceni. Nicușor Dan cheamă luni partidele pentru a patra încercare de formare a Guvernului. Cine intră primii la discuții

Președintele Nicușor Dan îi invită luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, pentru o nouă rundă de consultări în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, la Cotroceni Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Decizia vine după ce Parlamentul a respins, pe 30 septembrie, programul de guvernare și lista de miniștri propuse de liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor începe la ora 14.00 și se vor încheia la ora 19.00. Prima formațiune chemată la discuții este PSD, urmată de AUR, PNL și USR.

Programul consultărilor este următorul: PSD-ora 14.00, AUR-14.30, PNL–15.00, USR –15.30, UDMR-16.00, Grupul parlamentar al Minorităților Naționale -16.30, SOS România-17.00, POT-17.30, Grupul parlamentar Uniți pentru România-18.00, Grupul parlamentar PACE= Întâi România–18.30, iar parlamentarii neafiliați-19.00.

Noua rundă de negocieri are loc după ce tentativa lui Siegfried Mureșan de a forma un Guvern a eșuat în Parlament.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins, la data de 30 septembrie, de Parlament. Din cei 464 de parlamentari, 321 au fost prezenți, iar 197 de voturi au fost valabil exprimate. Cabinetul a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în timp ce pentru învestitură erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.

Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au participat la ședință.

În aceeași zi, aflat într-o vizită oficială în Cehia, Nicușor Dan a anunțat că va convoca o nouă rundă de consultări. Șeful statului a precizat că, la finalul acesteia, va desemna un nou candidat pentru funcția de premier, eliminând astfel, în acest moment, varianta alegerilor parlamentare anticipate.

Nicușor Dan: „AUR nu poate intra la guvernare”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, după respingerea Guvernului condus de Siegfried Mureșan, că va condiționa viitoarea majoritate de excluderea AUR de la guvernare

„Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni, ci pentru că am un mandat, iar mandatul spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru stabilizarea României și, după cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a explicat că intrarea AUR la guvernare ar putea avea consecințe asupra relațiilor României cu partenerii externi.

Criza politică a început în luna mai, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.