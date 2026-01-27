Agresori plasați lângă victime. Cristi Dănileț denunță un paradox periculos: minorii delincvenți ajung în aceleași centre cu copiii protejați de stat

Fostul judecător Cristi Dănileţ atrage atenția asupra unei situații grave în România: copiii sub 14 ani care comit infracțiuni grave nu răspund penal, însă pot fi plasați în centre de protecție socială alături de victime minore.

El a reiterat, marţi, că și în cazul copiilor sub 14 ani care comit infracțiuni grave pot fi dispuse măsuri legale, chiar dacă aceştia nu răspund penal. Măsurile sunt luate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), nu de instanțele penale.

„Să nu trăim cu impresia că un copil sub 14 ani poate comite orice faptă şi nu există consecinţe”, a scris fostul magistrat pe Facebook, făcând o analiză a legislaţiei şi a practicii în domeniu, în contextul crimei din judeţul Timiş, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis cu sânge rece de niște prieteni, iar trei copii – doi de 15 ani şi unul de 13 ani – sunt suspectaţi de comiterea faptei.

Potrivit lui Dănileţ, minorii sub 14 ani nu pot fi cercetaţi penal, indiferent de gravitatea faptei.

„Nici nu răspund părinţii în locul lui - aceştia doar pot fi acţionaţi în judecată să plătească pentru daunele cauzate de copil”, explică fostul judecător.

În cazul faptelor mai uşoare, precum lovirea sau furtul, copilul poate fi lăsat în supravegherea familiei, cu anumite obligaţii, sau poate fi plasat la o altă familie. Pentru fapte grave – viol, tâlhărie, omor – copilul care a împlinit vârsta de 7 ani trebuie plasat într-un centru special aflat în subordinea DGASPC, potivit legii.

„Pentru fapte ilegale mai grave (cum sunt violul, tâlhăria, omorul): copilul care a împlinit 7 ani este, în mod obligatoriu, dat în plasament la un centru special, numit pompos «de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale» aflat în subordinea DGASPC”, avertizează fostul magistrat.

Sistemul plasează delincvenții alături de victime

Dănileţ atrage însă atenţia că în România nu există centre distincte pentru delincvenţii juvenili sub 14 ani, astfel că aceştia ajung să fie găzduiţi în aceleaşi spaţii cu copiii victime.

„Nu există în România centre pentru delincvenţii juvenili sub 14 ani, astfel că ei sunt găzduiţi în aceleaşi clădiri unde sunt şi victimele minore. Închipuiţi-vă: minorii care au fost bătuţi sau violaţi în propriile familii ori cei abandonaţi, care nu au părinţi sau au fost daţi afară din casă de propriii părinţi sunt luaţi de stat (DGASPC) şi duşi în centre pentru a fi protejaţi, unde se întâlnesc cu copiii sub 14 ani care au tâlhărit, violat sau, în cazul nostru, omorât”, subliniază fostul magistrat.

Deciziile privind măsurile de protecţie sunt luate de Comisia de Protecţia Copilului, cu acordul părinţilor, sau de instanţa civilă, în lipsa acestuia. Atât copiii agresori, cât şi părinţii lor sunt incluşi în programe de consiliere psihologică.

Cristi Dănileţ critică lipsa de reacţie a instituţiilor responsabile cu protecţia copilului, precum Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Avocatul Copilului, în contextul unor cazuri grave care implică minori.

„În România există Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi există Avocatul Copilului, care este un adjunct al Avocatul Poporului - ah, nu ştiţi cine le reprezintă şi cu ce se ocupă cele două instituţii? Nu aţi pierdut mare lucru, strâng statistici şi fac revista presei când se scrie despre copii, doar atât. Este incredibil cum în aceste zile nu avem nicio reacţie de la aceste două instituţii, când este vorba de copii morţi şi copii care omoară”, a mai transmis Dănileţ.

Cristi Dănileț nu este singurul care a comentat public cazul crimei din Cenei. Fostul judecător CCR și fost ministru al Justiției Tudorel Toader a comentat și el cazul într-o intervenție publică, criticând modul în care este construit actualul Cod penal. „Avem un Cod penal cu multe lacune. Codul a fost adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, ceea ce înseamnă fără dezbateri, fără îmbunătățiri, fără analize. Codul a fost adoptat cu zeci de soluții neconstituționale declarate de CCR. (...)”, a declarat Tudorel Toader la Antena 3.