„O să mori ca fratele tău”. Sora lui Mario, amenințată de prietenii ucigașilor: „Știu tot ce faci, când pleci de acasă, cu cine ieși și unde stai”

Raluca, sora adolescentului Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, ucis cu cruzime la Cenei, a primit amenințări cu moartea după arestarea celor doi minori acuzați de crimă.

Mesajele, transmise de prietenii presupusilor autori, conțin amenințări directe la adresa fetei.

„Sunt prieten cu băieții ăia doi care l-au omorât pe fratele tău. Dacă ei ajung la închisoare, tu o să te duci după fratele tău. Fac pariu pe ce vrei tu”, i-au scris aceștia.

„Știu tot ce faci, când pleci de acasă, cu cine ieși și unde stai”, se arată în mesajul transmis tinerei.

Avocatul familiei Berinde, Adrian Cuculis, atrage atenția că astfel de mesaje amplifică suferința familiei.

„Este regretabil că astfel de comportamente apar în mediul online. Raluca este profund afectată de tragedie, iar cei care au trimis amenințările vor răspunde legal. Ea nu îi cunoaște pe autorii mesajelor și nu are nicio legătură cu ei”, a declarat Cuculis, conform Fanatik.

rima din Cenei a îngrozit o țară întreagă

Teribila crimă care a cutremurat județul Timiș s-a petrecut pe 19 ianuarie, când Mario, un adolescent de 15 ani, a fost atras într-o cursă de băiatul de 13 ani sub pretextul prezentării unui ATV.

Ajuns la locuința acestuia, Mario a fost lovit în cap cu o toporișcă, iar un alt adolescent de 15 ani l-a înjunghiat cu un cuțit. Ulterior, cei doi și un alt minor de 15 ani, au încercat să incendieze cadavrul și să-l îngroape în grădina casei.

Părinții lui Mario au raportat dispariția fiului lor a doua zi, iar trupul adolescentului a fost descoperit după aproximativ 24 de ore.

Suspecții au recunoscut faptele, iar anchetatorii au stabilit că omorul a fost premeditat, planul fiind pus la punct cu o lună înainte.

Cei doi băieți de 15 ani au fost arestați preventiv, în timp ce băiatul de 13 ani a fost preluat de autoritățile statului.