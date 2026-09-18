Nu este FCSB, nici Dinamo Kiev! Edi Iordănescu negociază cu o nouă formație

Liber de contract din octombrie 2025, Edi Iordănescu continuă să fie căutat de cluburi din afara României. Fostul selecționer nu duce însă lipsă de variante și pare să aștepte proiectul potrivit înainte de a reveni pe banca tehnică.

Edi Iordănescu Foto: EPA

În ultima perioadă, numele antrenorului a fost asociat cu formații din România și Ucraina. Printre echipele interesate s-ar fi numărat și Dinamo Kiev, care ar fi luat în calcul varianta Iordănescu pentru postul de antrenor, dar și FCSB.

Cea mai nouă posibilitate vine din Grecia

Potrivit TRUmedia, Iraklis l-ar avea pe tehnicianul român pe lista favoriților pentru banca tehnică. Situația ar putea deveni concretă în cazul în care rezultatele formației nu se vor îmbunătăți, iar actualul antrenor va fi schimbat. Interesul pentru Iordănescu Jr. vine după o perioadă în care acesta a pregătit echipa națională a României, iar ulterior a avut o experiență la Legia Varșovia. Parcursul său îl menține printre antrenorii români aflați în atenția cluburilor din străinătate.

„Edi a fost contactat de Iraklis și este una dintre variantele patronului, alături de un antrenor grec. La începutul lunii septembrie, unul dintre consilierii patronului a avut o discuție cu Edi Iordănescu. Clubul a investit foarte mult în această vară, a adus peste 20 de jucători noi, inclusiv fotbaliști veniți din structurile unor cluburi precum Real Madrid și Genoa, dar și jucători cu experiență, care au câștigat trofee în carieră. S-au oferit și salarii importante, unele în zona de 300.000-400.000 de euro pe sezon, însă, până acum, jocul echipei nu a fost la nivelul investițiilor făcute!”, a notat sursa citată anterior.