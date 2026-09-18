PSD atacă USR după reținerea fostei prefecte de Timiș: „Partidul penalilor și condamnaților”

PSD a transmis vineri, 18 septembrie, că USR „își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților”, după ce Cornelia Elena Micicoi, fosta prefectă a județului Timiș, a fost reținută de procurorii Parchetului European (EPPO) din Timișoara, într-un dosar privind presupuse fraude cu fonduri europene.

Cornelia Elena Micicoi Foto: Facebook/CJ Timiș

„PSD denunță duplicitatea USR în respectarea standardelor de integritate în politică. În trecut, cereau cu agresivitate altor partide să se delimiteze prompt și categoric de penali și condamnați.

Astăzi însă nimeni din USR nu cere excluderea din partid a fostei perfecte USR de Timiș, reținută de procurorii Parchetului European, pentru fraude cu fonduri europene destinate persoanelor defavorizate.”

PSD acuză USR că nu s-a delimitat de Cornelia Elena Micicoi după reținerea acesteia și susține că partidul apără și promovează persoane cu probleme penale sau de integritate.

„USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților! A face scut în jurul colegilor cu probleme penale sau de integritate a devenit o practică uzuală a conducerii USR. Nu doar că nu se delimitează de aceștia, dar îi și apără cu înverșunare și îi promovează pe listele electorale.”

PSD enumeră 13 persoane asociate USR și invocă, în cazul acestora, diverse probleme de integritate sau dosare penale.

Printre ele se numără Dominic Fritz, despre care PSD amintește că Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unui conflict de interese, Clotilde Armand, în cazul căreia o instanță a dispus în primă instanță amânarea aplicării pedepsei, Vlad Voiculescu, cercetat în dosarul vaccinurilor COVID, Lucian Viziteu, cercetat de DNA într-un dosar privind atribuirea unei locuințe de serviciu, și Allen Coliban, vizat de o anchetă DNA.

PSD îi mai menționează pe Paula Romocean, în legătură cu o situație de incompatibilitate, Ruben Lațcău, condamnat pentru conducerea fără permis și criticat de CSM pentru atacurile la adresa magistraților, Stelian Ion, în legătură cu acuzații privind obținerea unei locuințe ANL, Andreea Miron, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual, și Oana Sivache, cercetată de DNA pentru luare de mită.

Pe listă se mai află Nicolae Gigel Haiduc, despre care PSD invocă condamnări pentru violență, Claudiu Chiriac, condamnat pentru ucidere din culpă, și Ciprian Crosu, despre care partidul susține că este cercetat în urma unei presupuse agresiuni.

Ce declara Cornelia Micicoi după percheziții

În ziua descinderilor din iunie, Cornelia Elena Micicoi susținea că nu avea nicio calitate în dosar. Fostul prefect afirma că nu era suspectă, inculpată sau martoră și că nu i se aduseseră la cunoștință acuzații.

Ulterior, în aceeași zi, aceasta și-a anunțat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Micicoi declara că ancheta viza un proiect derulat în trecut de o asociație pe care o fondase și că nu dorea ca investigația să afecteze instituția pe care o conducea.

„Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a mea în trecut, prin GAL Freidorf, să devină o problemă a instituției pe care am condus-o”, afirma aceasta la momentul demisiei.

Micicoi mai susținea că ancheta era la început și că va colabora cu procurorii pentru clarificarea situației.

Deocamdată, procurorii urmează să stabilească măsurile care vor fi luate în cazul celor cinci persoane reținute. Ancheta EPPO este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.