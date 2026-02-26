Percheziţii în judeţul Timiş la suspecţi care furnizau droguri adolescenţilor implicaţi în uciderea lui Mario, băiatul de 15 ani, din Cenei

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineață, percheziții în localitatea Uivar, județul Timiș, la persoane suspectate că furnizau droguri dealerilor de la care s-au aprovizionat adolescenții implicați în uciderea unui băiat de 15 ani, Mario Berinde, la Cenei. Cinci suspecți au fost duși la audieri la sediul DIICOT Timișoara.

Conform opiniatimisoarei.ro, în urma perchezițiilor au fost ridicate aproape un kilogram de drog sintetic denumit „cristal”, un kilogram de marijuana și un pistol. Acțiunea a vizat furnizorii care le-ar fi dat drogurile celor care ulterior i-au ucis pe Mario și arată amploarea rețelei de distribuție implicate.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu vara anului 2025, tânărul de 24 de ani, în mod repetat, ar fi pus la dispoziția celeilalte persoane cercetate de 17 ani diferite cantități de canabis, pe care acesta fie le-ar fi dat altor trei minori cu vârste între 13 și 15 ani, ori le-ar fi consumat împreună cu ei”, a transmis DIICOT.

În 24 ianuarie, autoritățile au mai efectuat percheziții la trei adrese din Cenei, la locuințele celor doi băieți de 15 ani implicați în crimă. În urma acestora, în locuința tânărului de 24 de ani au fost găsite aproximativ 110 grame de canabis, un grinder, un cântar electronic și alte mijloace de probă.

Ancheta arată că și băiatul de 13 ani care a participat la crimă ar fi consumat droguri, analizele indicând posibila prezență a marijuanei. Procurorii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru identificarea tuturor celor implicați, inclusiv tânărul de 17 ani și cel de 24 de ani, ambii reținuți de DIICOT Timișoara.

Cazul a șocat comunitatea locală, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a preveni alte tragedii generate de consumul și distribuția de droguri în rândul minorilor.