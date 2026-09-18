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Economiștii se tem că bula speculativă din jurul inteligenței artificiale este pe cale să explodeze

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În timp ce Wall Street-ul este cuprins de nervozitate, pe fondul unor dezbateri ample privind siguranța inteligenței artificiale, este posibil ca Statele Unite să traverseze una dintre cele mai importante săptămâni pentru viitorul acestei tehnologii.

O alocare masiv de resurse financiare alimentează avântul AI
O alocare masiv de resurse financiare alimentează avântul AI/FOTO:Shutterstock

Asta nu înseamnă, însă, că industria inteligenței artificiale se îndreaptă neapărat spre un viitor ascendent. Potrivit firmei londoneze Capital Economics, întreaga economie a lumii occidentale se află, în prezent, într-o „bulă speculativă în fază avansată”, o alocare masiv de resurse financiare care alimentează avântul din domeniul inteligenței artificiale, potrivit publicației Fortune.

Într-o analiză recentă, citată tot de Fortune, economistul James Reilly, specialist în piețe financiare la Capital Economics, a examinat opt tipuri de indicatori de piață și a constatat că majoritatea acestora se află la, sau aproape de, niveluri critice. Acești indicatori funcționează ca niște semnale de alarmă pe „tabloul de bord” economic — semnale care, în trecut, s-au aprins doar înaintea unor scăderi ample ale euforiei de pe piețe: emisiunile de acțiuni și de titluri de datorie sunt în creștere accelerată, capitalizarea bursieră este concentrată într-un număr redus de companii tehnologice uriașe, iar creșterea veniturilor așteptate pentru indicii bursieri majori pare tot mai instabilă.

Piețele financiare se află sub o presiune considerabilă

Fără a intra în detaliile tehnice ale acestor indicatori, esențial este faptul că piețele financiare se află sub o presiune considerabilă, generată de expansiunea investițiilor în inteligența artificială, iar singurul precedent pentru un asemenea moment se regăsește în lunile premergătoare unor prăbușiri de piață, precum cea de la apogeul bulei „dot-com”.

„În linii mari, considerăm că datele sunt compatibile cu o bulă speculativă aflată în fază avansată”, a scris Reilly în analiza sa. „Majoritatea factorilor pe care îi analizăm se află la, sau aproape de, nivelurile care au precedat vârfurile anterioare ale pieței bursiere.”

Pe măsură ce economiștii încearcă să înțeleagă acest moment fragil, Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) se confruntă cu o decizie esențială: să acționeze „frâna de urgență” sau să aștepte, sperând că euforia actuală a piețelor nu va duce economia într-o prăpastie.

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