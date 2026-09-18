Au săpat un puț de apă și au dat peste gaze. Alertă și măsuri de siguranță în Poiana Câmpina

Un foraj făcut pentru alimentarea cu apă pe un teren privat din Poiana Câmpina a dus la descoperirea unor posibile emanații de gaze și hidrocarburi. Autoritățile au identificat un potențial risc de explozie și au impus mai multe măsuri pentru protejarea oamenilor din zonă.

. Autoritățile au instituit măsuri de siguranță în Poiana Câmpina Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Prahova s-a reunit vineri într-o ședință extraordinară, după ce Comitetul Local pentru Situații de Urgență Poiana Câmpina a solicitat sprijin în gestionarea situației, potrivit Agerpres.

Verificările efectuate la fața locului, inclusiv măsurători și investigații instrumentale la gura forajului, au fost analizate de reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG).

Potrivit CJSU Prahova, specialiștii au constatat existența unui potențial risc de explozie.

Pentru prevenirea unui incident, accesul în zona forajului a fost restricționat. Primăria Poiana Câmpina a dispus balizarea și marcarea perimetrului, iar Poliția Locală urmează să verifice respectarea măsurilor stabilite.

ISU Prahova monitorizează concentrațiile de gaze din zonă și nivelul lichidului existent în tubulatura forajului. Verificările vor fi făcute de două ori pe zi.

Autoritățile le atrag atenția oamenilor din apropiere să nu folosească focul deschis și să evite echipamentele electrice sau mecanice care ar putea produce scântei.

Potrivit hotărârii adoptate de CJSU, proprietarul terenului trebuie să contracteze de urgență o firmă specializată pentru efectuarea lucrărilor necesare în vederea securizării amplasamentului, în conformitate cu prevederile legale.

Până la eliminarea riscului, administrația locală trebuie să mențină zona semnalizată și să informeze periodic locuitorii din proximitate cu privire la restricțiile impuse.

Autoritățile urmăresc în continuare evoluția concentrațiilor de gaze și a nivelului de lichid din foraj pentru a stabili cum poate fi pus definitiv amplasamentul în siguranță.