Video Dezvăluiri despre crima de la Cenei: cei doi băieți de 15 ani care l-au ucis pe Mario Berinde au mai bătut un alt tânăr, care însă și-a retras plângerea

Un tânăr de 18 ani susține că a fost atacat de cei doi adolescenți arestați pentru omor la Cenei. Poliția a deschis dosar, dar victima și-a retras plângerea.

Cei doi băieți de 15 ani reținuți pentru uciderea lui Mario, adolescentul de aceeași vârstă, au antecedente violente. Ancheta scoate la iveală că aceștia ar fi agresat un tânăr de 18 ani, cu câteva săptămâni înainte de tragedie. Victima a depus plângere, dar și-a retras-o ulterior.

Potrivit IPJ Timiș, tânărul de 18 ani s-a prezentat la Postul de Poliție Cenei și a sesizat că a fost atacat de cei doi minori pe un drum din extravilanul localității, potrivit opiniatimisoarei.

„În data de 23.12.2025, la Postul de Poliție Cenei s-a prezentat un tânăr de 18 ani, care a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localității Cenei, ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară. În urma sesizării, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, fiind efectuate cercetări în vederea stabilirii întregii situații de fapt”, a transmis IPJ Timiș.

La data de 14 ianuarie 2026, victima și-a retras plângerea, ceea ce, conform legii, a dus la încetarea procedurilor penale în acest caz.

„La data de 14.01.2026, persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale, în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, continuarea procedurilor penale este condiţionată de existenţa voinţei persoanei vătămate”, au precizat polițiștii.

Judecătorii Tribunalului Timiș au decis, în 22 ianuarie, arestarea preventivă a celor doi minori pentru uciderea prietenului lor de 15 ani. Conform anchetatorilor, unul dintre adolescenți este cercetat pentru omor și profanare de cadavre, iar celălalt pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Filmul tragediei

Crima a avut loc în seara de 19 ianuarie, când Mario a fost invitat la domiciliul unui coleg de 13 ani, sub pretextul că acesta ar vrea să-i arate un ATV, știind pasiunea victimei pentru astfel de vehicule. Anchetatorii susțin că planul fusese pus la cale cu aproximativ o lună înainte, profitând de absența părinților.

Potrivit anchetei, Mario a fost lovit în cap de mai multe ori cu o toporișcă de către minorul de 13 ani, apoi un adolescent de 15 ani i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Ulterior, un al treilea tânăr a fost chemat pentru a ajuta la incendierea trupului, iar când tentativa a eșuat, cei trei au îngropat cadavrul în grădină.

La audieri, suspecții și-au recunoscut faptele, susținând că ar fi fost amenințați și agresați în trecut de victimă și că ar fi acționat din dorință de răzbunare.

Băiatul de 13 ani implicat în crima din localitatea Cenei ar fi consumat substanțe interzise înainte de comiterea faptei. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, în urma examenului toxicologic, medicii ar fi descoperit în organismul minorului substanțe interzise. Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia acesta ar fi fost drogat în momentul comiterii crimei.