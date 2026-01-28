Minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei poate părăsi țara fără restricții. Semnalele de alarmă trase de avocatul familiei lui Mario

Copilul de 13 ani care, alături de doi adolescenți de 15 ani, este acuzat că l-a ucis pe Mario, un băiat de 15 ani din localitatea Cenei, poate fi scos din țară de către părinți, a explicat, la Antena 3 CNN, Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei.

Cunoscutul avocat avertizează că instituțiile statului trebuie să monitorizeze atent deplasările familiei minorului.

Adrian Cuculis, care reprezintă familia lui Mario, a anunțat că urmează să depună noi plângeri penale, inclusiv împotriva părinților copiilor implicați în crimă. El spunecă, deși minorul de 13 ani nu răspunde penal, adulții care au contribuit la mediul în care acesta a ajuns să comită o asemenea faptă trebuie trași la răspundere.

„Nu putem să tolerem. Înțelegem, știm că (…) la 13 ani nu pot să răspunzi. Am priceput lucrul ăsta cu toții. Dar asta nu înseamnă că cei care au adus pe acei copii să devină, să ajungă în pragul acesta, de a fi criminali, nu pot fi trași la răspundere”, a declarat avocatul la Antena 3.

Minorul poate fi scos din țară și dus oriunde în UE

Adrian Cuculis atrage atenția că, în lipsa unui dosar penal sau a unei măsuri judiciare, statul nu poate să împiedice familia minorului de 13 ani să îl ducă în altă țară:

„Poate că ar trebui ca DGASPC-urile să primească ceva mai multă putere, inclusiv atunci când vorbim despre copiii abuzați, copii care pot fi mutați din stânga în dreapta, în așa fel decât să aibă ceva mai multă putere să intervină. Pentru că acum, în clipa acesta, fără un dosar penal, fără un ordin de control judiciar sau orice altceva, nu i se poate refuza familiei să-și mute copilul din stânga în dreapta. Atunci trebuie să privim lucrurile la adevărata valoare. Vorbim despre niște familii care nu se raportează la alți celebri fugari despre care mai dezbatem în spațiul public. Aici, probabil, că se dorește o mutare, cine știe, pe la nu știu ce rudă. Deci, probabil, că autoritățile noastre ar putea să țină urma lor și la un moment dat, dacă va fi cazul, a mai spus avocatul.

Cuculis subliniază că eventualele proceduri penale îi pot viza pe părinți, nu pe copilul de 13 ani, care nu poate fi tras la răspundere penală.

Amintim că primarul comunei Sânmihaiu Român susține că a aflat din surse neconfirmate oficial că familia minorului de 13 ani implicat în crima de la Cenei ar intenționa să-l scoată din România, posibil în Spania.

„Dar da, dacă informația e corectă, din punctul acesta de vedere, oricum e publică, e clar că orice organ de urmărire penală poate deschide orice fel de dosar din oficiu, dacă dorește, copilul, teoretic, ar putea să fie mutat într-un alt spațiu al UE sau nu numai”, a spus avocatul.

Crima care a îngrozit o țară întreagă

Potrivit procurorilor, luni seara, în jurul orei 21.30, minorul de 13 ani și un adolescent de 15 ani, care ar fi consumat marijuana, au pus în aplicare un plan pregătit cu o lună înainte. Cei doi l-ar fi atacat pe Mario într-un imobil din Cenei, lovindu-l repetat cu o toporișcă și un cuțit.

În urma tragediei din Timiș, ministrul Justiției a anunțat că grupul de lucru privind reducerea vârstei răspunderii penale va avea întâlniri săptămânale. Discuțiile au fost accelerate după ce anchetatorii au stabilit că minorul de 13 ani ar fi participat activ la crimă.