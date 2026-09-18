 PSD: „Înainte de orice discuție despre voturi, Siegfried Mureșan să răspundă dacă vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau să le continue” | adevarul.ro
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PSD: „Înainte de orice discuție despre voturi, Siegfried Mureșan să răspundă dacă vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau să le continue”

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PSD îi solicită premierului desemnat Siegfried Mureșan să își prezinte public programul de guvernare înainte de orice discuție privind formarea unei majorități parlamentare. Social-democrații afirmă că Mureșan trebuie să clarifice dacă intenționează „să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue”.

Sorin Grindeanu, liderul PSD
Sorin Grindeanu, liderul PSD Foto: Inquam Photos / George Călin

Potrivit PSD, acceptarea mandatului de premier presupune obligația de a explica românilor cum vede ieșirea din „criza economică și socială” pe care partidul o atribuie guvernării conduse de Ilie Bolojan.

„Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue, PSD consideră că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică. Astfel, din momentul în care a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru, Siegfried Mureșan are obligația să le spună românilor care este planul său pentru a scoate țara din criza economică și socială în care a ajuns după guvernarea condusă de Ilie Bolojan, președintele propriului său partid”, a transmis Partidul Social Democrat, vineri, într-un comunicat.

„Va continua politica de austeritate”

Formațiunea susține că Mureșan trebuie să prezinte măsuri concrete pentru economie și nivelul de trai:

„Va continua politica de austeritate? Va menține actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea companiilor românești și păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcționarea serviciilor publice esențiale, de la sănătate până la administrația locală?”.

Social-democrații insistă că Siegfried Mureșan trebuie să clarifice „fără echivoc” dacă consideră politicile Guvernului Bolojan corecte și dorește să le continue sau dacă România are nevoie de o schimbare de direcție.

PSD subliniază că prioritare sunt „programul pentru România” și măsurile pentru români, iar discuțiile despre voturi și majorități parlamentare trebuie să vină abia după ce premierul desemnat își prezintă viziunea:

„Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară”.

Siegfried Mureșan: „Începem munca imediat la un program de guvernare cu experții din PNL, USR și UDMR”

Amintim că, miercuri, Siegfried Mureșan i-a mulțumit președintelui pentru desemnare și PNL, USR și UDMR pentru colaborare.

„Știam că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an, știu că România este o informație mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum ce va urma.

Am decis ca împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare.

Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit. Începând de astăzi voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare.

Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca, pe baza priorităților programului de guvernare, să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României”, a transmis Siegfried Mureșan.

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