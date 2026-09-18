Desemnarea noului premier pare mai degrabă o mutare de șah politic decât o soluție definitivă. Analistul politic Cristi Hrițuc explică modul în care votul din Parlament poate declanșa un adevărat efect de domino: de la testul anticipatelor până la reconfigurări.

Vremurile în care președintele și premierul demis erau aliați par apuse Foto: Mediafax

Adevărul: Anunțul numirii lui Siegfried Mureșan a fost urmat de fel de fel de speculații, iar unele voci sugerează că desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan ar putea fi, de fapt, o tentativă de a compromite actuala garnitură a PNL, condusă de Ilie Bolojan. Judecând la rece, considerați că alegerea președintelui a fost făcută cu bună-credință sau asistăm la o strategie politică bine calculată?

Cristian Hrițuc: Nu cred că este făcută cu bună intenție și asta ne arată modul în care a decurs, adică nu le-a spus nimic. Modul în care a ieșit public, cu Siegfried care n-a acceptat... Și cum, din informațiile pe care le-am mai aflat și eu, de fapt, Siegfried Mureșan știa că n-a vorbit cu Bolojan și voia doar să facă informarea necesară, normală, chestia de curtoazie.

Deci nu cred că a fost neapărat făcută o nominalizare pe care Nicușor Dan chiar și-o dorește cu adevărat, iar asta vom vedea chiar de săptămâna viitoare. Dacă Nicușor Dan va ieși puternic să spună, să amenințe cu anticipate în cazul în care acest guvern nu trece, atunci putem să zicem că avem un fel de bună credință din partea președintelui și putem să spunem că șeful statului a jucat corect în tot acest caz.

Dar dacă nu o va face? Ce scenariu ați vedea profilându-se din acel moment?

În acel caz, putem merge și pe scenariul foarte simplu în care Nicușor Dan își dorește, de fapt, să pice acest guvern și astfel UDMR să fie dezlegat de promisiunea făcută PNL-ului în privința lui Siegfried Mureșan, iar după aceea să meargă pe un scenariu de genul PSD - UDMR și cu ce alte voturi se vor mai strânge. Dacă însă va face amenințarea cu anticipate în tura a doua, adică după ce le zice celorlalți că-și nominalizează altceva, e clar că planul președintelui a fost în continuare de salvare a PSD-ului.

Amenințarea cu anticipatele și scenariile de guvernare

Ce ar urma în acest caz?

Am avea, așadar, etapa asta în care matematica este clară și ai nevoie de niște voturi în plus, cam vreo 5-10, care pot fi aduse doar din zona partidelor care nu își doresc, sau din zona neafiliaților, cei care nu mai au partid, SOS, POT, cei care au plecat, acum sunt vreo 43 de persoane. Dacă pui presiune că vor fi anticipate, vor vota un guvern.

În ce mod ar putea funcționa o astfel de presiune asupra parlamentarilor ezitanți?

Dacă pui presiune acum pe anticipate, o parte din ei, inclusiv mulți din PSD, vor vota, pentru că știu scorul lor și știu că riscă să nu se mai regăsească pe listă. Singurul mod prin care poți să aduci voturi este, realist vorbind, printr-o amenințare cu anticipate. Altceva, rațiune, nu mai există în momentul ăsta, să zici că la negocieri se pot înțelege.

Dar dacă asta nu se întâmplă, amenințarea cu anticipate se va întâmpla în etapa în care probabil va desemna un pesedist, după ce pică Siegfried Mureșan; este clar că președintele a vrut doar să salveze PSD-ul și a avut un joc de la început până la coadă cu PSD-ul. Adică, dacă derulăm după aceea: a tăcut când a fost moțiunea de cenzură, a amânat ca să se erodeze și Bolojan... atunci ar fi clar că putem spune că a fost un joc de salvare a PSD-ului și de păstrare a PSD-ului la guvernare în formula dorită de PSD.

Care ar fi în acest moment cele mai plauzibile scenarii, din perspectiva dumneavoastrǎ?

Eu cred că președintele nu se va implica. Cum zic, Siegfried Mureșan, cel mai probabil, va pica. Cred că acest scenariu are gradul de probabilitate cel mai mare. Apoi, gradul cel mai mare de probabilitate este că după aceea, mai degrabă, să avem un guvern făcut din PSD, UDMR, puciștii din PNL și grupurile astea, mă gândesc aici la oamenii lui Victor Ponta și ce mai e pe acolo.

Credeți că există capacitatea de mobilizare necesară pentru a strânge o majoritate în jurul unei alianțe formate din PSD, UDMR și parlamentari neafiliați?

Am tot făcut calcule, uite ce mi-a dat mie: în configurația PSD + UDMR + minoritățile naționale + neafiliați, ar veni pe un calcul 221 de voturi. Dacă adaugi și puciștii, iese cu vârf și îndesat. Și eventual mai iei câțiva speriați cu anticipatele. Deci, la momentul ăsta, UDMR plus PSD plus grupurile alea mici sunt 221 de voturi.

Testul suprem pentru președinte și poziționarea AUR

Asta ar însemna și vulnerabilizarea PNL și un ajutor care va face ca PSD să nu mai aibă rivali?

Totul se reduce dacă președintele pune presiune cu anticipatele săptămâna viitoare și forțează PSD să accepte un eventual scenariu propus de PNL acum 3 luni, adică un guvern minoritar cu alternanță la putere.

Ce ar însemna asta mai exact?

Asta ar însemna ca acum să fie guvernul minoritar PNL - USR - UDMR, iar după aceea, în turul al doilea, să fie guvernul minoritar PSD. Practic, acesta este testul suprem pentru președinte.

Adică, practic, ne putem da seama dacă într-adevăr a făcut-o cu intenție bună desemnarea asta sau din contră. Acesta va fi testul pe care nu-l va putea contesta, așa nu va mai avea ce dovezi să aducă. Altminteri, poate părea că a făcut o nominalizare în care a crezut. Deși modul în care s-a făcut, discursul de ieri, nervozitatea, toate ne conduc deja la ideea că e un joc agreat cu PSD.

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În toată această ecuație, cum vedeți AUR? Ar putea fi convinși măcar o parte dintre cei de la AUR să accepte un guvern condus de Siegfried Mureșan? Ce șanse reale acorzi acestui scenariu?

Îmi vine greu să cred asta, că n-au cum să o justifice absolut deloc. Iar pentru AUR se deschide poziția cea mai bună. Ei vor fi extrem de îndreptățiți, după ce am avut încă un blocaj, al doilea, ca să nu zicem al treilea, să ceară anticipate.

Deci AUR se hrănește din energia neînțelegerilor dintre partidele de establishment. AUR se hrănește din energia politicilor publice de austeritate care trebuie făcute. AUR se hrănește din conflictul dintre Nicușor Dan versus PNL.

Cristian Hrițuc nu crede în bunele intenții ale președintelui Foto: Arhivă personală

Iar în momentul în care ar pica și a doua opțiune, ar pica și Siegfried Mureșan, pentru ei, din punctul de vedere al opiniei publice, opțiunea alegerilor anticipate e total îndreptățită. Pentru că și foarte mulți din electoratele astea, pesediști și peneliști, sunt oameni care zic: „Băi, înțelegeți-vă odată să trecem criza!” Când o să vadă că nu se înțeleg nici în al doilea moment, automat vor fi dezamăgiți și vor fi și ei de acord cu alegerile anticipate, dacă nu se poate rezolva.

Dar un guvern PSD - UDMR plus alți independenți ar putea fi convinși să voteze?

Personal nu cred că cei de la AUR ar vota un guvern PSD, la fel cum n-ar vota niciun guvern PNL. AUR va rămâne pe discursul maximal cu alegerile anticipate. Plus că AUR, până la urmă, este forțat de activitatea lui Călin Georgescu, cel care face presiuni inclusiv pe AUR să fie mai radical decât este acum.

Calculele interne din PSD și varianta coaliției lărgite

Să luăm și un alt scenariu, chiar dacă e puțin probabil. Este posibil pe ultima sută de metri un compromis direct între PSD și PNL în privința susținerii lui Siegfried Mureșan?

Doar dacă președintele presează cu anticipatele. În PSD se știe situația reală: partidul e undeva la 15% și știu și ei că ar fi cei mai afectați dacă ar fi alegeri acum. Pentru că ce ar însemna alegeri anticipate? Ar însemna că se păstrează un bloc polarizat: AUR vs. PNL-USR, iar PSD ar fi prins la mijloc.

Atunci, normal că PSD-ul nu ar putea să se repoziționeze, pentru că mulți parlamentari au intrat pe listă când PSD-ul a scos 22%. Deci PSD-ul ar avea o pierdere de parlamentari. Vor dori să-și păstreze încă 2 ani de mandat, dar asta numai dacă există presiunea asta cu anticipatele.

Dacă ei știu și gândesc că PNL le spune că președintele le-a făcut cu ochiul, metaforic vorbind, le-a făcut cu ochiul cu „lăsați-l să pice pe ăsta și după aia vă pun pe voi”, atunci nu.

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În fiecare partid există oameni cu anumite interese. Mai există în rândul celor de la PSD susținători ai unei colaborări cu PNL, poate chiar pentru o refacere a coaliției?

Există, dar cred că sunt foarte puțini. Mai degrabă acolo ei vor să te ducă spre AUR. Adică majoritatea disidenților din PSD sunt spre o alianță cu AUR, nu spre o alianță cu PNL. Aici vorbim, ce ar putea veni spre PNL, vorbim de niște speriați, de niște puciști de acasă care ar dori să-și păstreze mandatul, că știu că, altfel, în PSD nu ar mai ajunge în Parlament dacă s-ar face anticipate. Adică nu văd o tabără reformistă în PSD care să susțină un Bolojan.

Nu, acolo treaba e mai mult spre AUR și mai puțin spre PNL sau spre o politică decentă. Oamenii vizează să câștige alegerile, deci își dau seama că numai împreună cu AUR vor câștiga.

Deși pare cel mai puțin probabil, scenariul unei refaceri a vechii coaliții le face cu ochiul inclusiv disidenților din PNL. Ar mai exista posibilitatea asta?

Mulți au uitat: PNL și USR, când au propus, nu au propus numai așa. Propunerea lor era în felul următor: Siegfried Mureșan premier, alternanță la putere, guvern minoritar. „Noi venim primii și ne votează PSD, apoi noi vom vota guvernul PSD minoritar”.

Și atunci, singurul lucru pe care pot să-l scoată în față și să-l ofere PSD-ului este ăsta: „Votați-ne acum guvernul și noi vom vota guvernul vostru minoritar, dacă acceptați”. Asta e oferta pe care pot să o pună într-o negociere: noi acum un an de zile sau un an jumătate, voi după.

Bătălia electorală și pericolul radicalizării

Cine este în acest moment pentru coaliția PNL - USR, principalul adversar: AUR sau PSD?

În momentul de față e AUR + PSD. AUR e adversarul cu procente, PSD-ul e adversarul care are instituțiile de stat arondate și care ba îi mai face unui ministru un dosar penal, ba se mai opune la anumite legi, ba controlează prin Curtea Constituțională și o lege care vizează retroactivitatea trece. Deci sunt doi adversari, fiecare cu alte pârghii, dar ei sunt un tot comun: și PSD și AUR, în raport cu PNL și USR.