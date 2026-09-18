Fetițe agresate sexual de un bărbat, în Capitală. Cum au reușit să scape de pervers: „S-au zbătut, au țipat și au fugit, cerând disperate ajutor”

Un bărbat de 37 de ani din sectorul 5 al Capitalei a fost arestat preventiv, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor, corupere sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri. Potrivit anchetatorilor, individul ar fi racolat trei fete cu vârste între 10 și 14 ani, pe o stradă din zonă.

Individul a apelat la o strategie de reacolare a copilelor Foto: Shutterstock

Incidentul a avut loc în noaptea de 2 septembrie, când bărbatul, aflat în stare vădită de ebrietate, ar fi racolat cele trei minore, pe care le cunoștea din vedere, fiind vecini, potrivit News.ro..

„Inculpatul, profitând de imposibilitatea persoanelor vătămate de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa, din cauza luării prin surprindere şi a disproporţiei evidente de forţe, le-a atins în zonele intime pe două dintre acestea, sub privirile celei de-a treia”, precizează, vineri, Parchetul de pe lângă Judceătoria Sectorului 5.

Două dintre fete au reușit să se opună agresiunilor, iar reacția lor rapidă a împiedicat escaladarea situației.

„Numai opoziția surprinzător de fermă a persoanelor vătămate, care s-au zbătut, au țipat și au fugit, cerând disperate ajutorul unei femei”, a făcut posibilă oprirea agresorului, spun anchetatorii.

Judecătoria Sectorului 5 a emis joi, 17 septembrie, mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului.

Cercetările continuă. Ancheta este efectuată de către Serviciul Agresiuni Sexuale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea procurorului specializat în instrumentarea cauzelor de abuz sexual împotriva minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

Amintim că, în luna mai a acestui an, doi bărbați, în vârstă de 58 și 80 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru viol asupra unui minor și corupere sexuală a minorilor.

În octombrie 2025, un bărbat de 69 de ani din Târgoviște a fost reținut de polițiști, fiind acuzat de viol asupra unei fetiţe de doar 6 ani, pe care părinţii o lăsaseră în grija lui.