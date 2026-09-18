 Fetițe agresate sexual de un bărbat, în Capitală. Cum au reușit să scape de pervers: „S-au zbătut, au țipat și au fugit, cerând disperate ajutor” | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Fetițe agresate sexual de un bărbat, în Capitală. Cum au reușit să scape de pervers: „S-au zbătut, au țipat și au fugit, cerând disperate ajutor”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un bărbat de 37 de ani din sectorul 5 al Capitalei a fost arestat preventiv, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor, corupere sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri. Potrivit anchetatorilor, individul ar fi racolat trei fete cu vârste între 10 și 14 ani, pe o stradă din zonă.

Individul a apelat la o strategie de reacolare a copilelor
Individul a apelat la o strategie de reacolare a copilelor Foto: Shutterstock

Incidentul a avut loc în noaptea de 2 septembrie, când bărbatul, aflat în stare vădită de ebrietate, ar fi racolat cele trei minore, pe care le cunoștea din vedere, fiind vecini, potrivit News.ro..

„Inculpatul, profitând de imposibilitatea persoanelor vătămate de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa, din cauza luării prin surprindere şi a disproporţiei evidente de forţe, le-a atins în zonele intime pe două dintre acestea, sub privirile celei de-a treia”, precizează, vineri, Parchetul de pe lângă Judceătoria Sectorului 5.

Două dintre fete au reușit să se opună agresiunilor, iar reacția lor rapidă a împiedicat escaladarea situației.

„Numai opoziția surprinzător de fermă a persoanelor vătămate, care s-au zbătut, au țipat și au fugit, cerând disperate ajutorul unei femei”, a făcut posibilă oprirea agresorului, spun anchetatorii.

Judecătoria Sectorului 5 a emis joi, 17 septembrie, mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului.

Cercetările continuă. Ancheta este efectuată de către Serviciul Agresiuni Sexuale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea procurorului specializat în instrumentarea cauzelor de abuz sexual împotriva minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

Amintim că, în luna mai a acestui an, doi bărbați, în vârstă de 58 și 80 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru viol asupra unui minor și corupere sexuală a minorilor. 

În octombrie 2025, un bărbat de 69 de ani din Târgoviște a fost reținut de polițiști, fiind acuzat de viol asupra unei fetiţe de doar 6 ani, pe care părinţii o lăsaseră în grija lui.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Cea mai spectaculoasă piruetă politică, în doar câteva săptămâni, vine de la PNL și USR. „Șobolanii roșii” și „extremiștii” sunt chemați acum de Fritz și Bolojan să voteze Guvernul Siegfried Mureșan
gandul.ro
image
Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
mediafax.ro
image
„Câștigă dublu decât avea la U Cluj”: Bogdan Mara dezvăluie culisele transferului lui Gabriel Simion în Israel
fanatik.ro
image
Prima sentință în dosarul crimei între copii de la Cenei: 15 ani de detenție și daune morale de peste un milion de euro
libertatea.ro
image
Ce așteaptă PSD de la Siegfried Mureșan: „Trebuie să răspundă la o întrebare fundamentală”
digi24.ro
image
„După un an de relație, a sosit și inelul de logodnă”. Iubita superstarului de la Real Madrid a făcut anunțul pe social media
gsp.ro
image
Proprietatea care a stârnit războiul după "divorțul anului 2025": "Aceasta a devenit casa mea"
digisport.ro
image
Cremă ganache sau cremă de vanilie? Idei pentru umplerea tortului – VIDEO!
click.ro
image
O sportivă Hyrox a avut diaree în timpul cursei, a continuat proba şi a şi câştigat-o. Apoi şi-a cerut scuze: "Trebuia să aleg altfel"
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Vremea de mâine 19 septembrie. Ploi, descărcări electrice şi vânt în mai multe zone, apoi maxime de 32°C
observatornews.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Alocația de stat nu se oprește automat la 18 ani. Cine poate primi banii în continuare și ce acte sunt necesare
playtech.ro
image
„E o națională a Viitorului!” Reacția dură a Craiovei după ce Gică Hagi i-a lăsat pe Popescu și Baiaram în afara lotului României
fanatik.ro
image
Problemele ciobanilor, explicate de un fermier: ”Vina e a lui Bolojan, că a tăiat bugetele ANSVSA. Cred că oieritul românesc pur și simplu va dispărea”
ziare.com
image
FCSB și-a ales noul antrenor
digisport.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, la interviul cu Tom Cruise pentru GQ. Detalii din culisele întâlnirii cu superstarul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Femeia din spatele lui Siegfried Mureșan. Cu ce se ocupă soția lui, Cătălina Manea Foto
mediaflux.ro
image
Incredibila transformare a Soranei Cîrstea! Cum arăta în 2009, la doar 19 ani
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Harvey, fiul lui Katie Price, după ce a început tratamentul cu Mounjaro
click.ro
image
Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat”
click.ro
image
Anca Dumitra, imagine surprinzătoare cu băiatul ei la împlinirea vârstei de doi ani. Ce trăsături superbe are acesta: „Ești darul meu divin”
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Sophia Loren, deosebit de senzuală, în anii '50, Profimedia (2) jpg
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic”
image
Ce se întâmplă cu Harvey, fiul lui Katie Price, după ce a început tratamentul cu Mounjaro

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca