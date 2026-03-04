search
Miercuri, 4 Martie 2026
Doi dintre adolescenții implicați în crima din Cenei au fost trimiși în judecată. Ce se întâmplă cu minorul de 13 ani care a luat parte la uciderea lui Mario

Publicat:

Doi dintre adolescenții implicați în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din localitatea Cenei, județul Timiș, omorât cu o toporișcă, au fost trimiși în judecată, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală și a fost plasat într-un centru specializat.

Crima din Cenei a îngrozit opinia publică. FOTO colaj Adevărul

Procurorii au finalizat ancheta și au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi dintre minorii implicați în teribila crimă: M.D.A., 15 ani - acuzat de omor calificat și profanare de cadavre și B.R.P. - acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Crima care a șocat o țară întreagă

Anchetatorii susțin că, în seara de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, M.D.A. și R.M.D. ar fi pus în aplicare un plan stabilit cu o lună înainte. Cei doi l-ar fi atacat pe Mario Berinde cu o toporişcă şi un cuţit într-un imobil din Cenei.

„Totodată, ulterior uciderii acestuia, inculpatul M.D.A. şi numitul R.M.D., împreună cu inculpatul B.R.P., pe care l-au chemat la faţa locului după săvârşirea faptei, au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Mai mult, inculpatul B.R.P. i-a ajutat în mod activ pe M.D.A. şi R.M.D. să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii, toate aceste acţiuni fiind efectuate în scopul îngreunării cercetărilor, precum şi îngreunării tragerii la răspundere penală a celor doi”, precizează, miercuri, într-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. 

Minorul de 13 ani, în afara răspunderii penale

În cazul copilului de 13 ani, procurorii au aplicat prevederile legale privind neimputabilitatea minorilor sub 14 ani.

Tribunalul Timiș a dispus plasarea acestuia într-un centru specializat pentru intervenții de urgență, unde se află în prezent.

„În ceea ce îl priveşte pe R.M.D., în vârstă de 13 ani, procurorul de caz a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor calificat şi profanare de cadavre, pe motivul incidenţei cauzei de neimputabilitate a minorităţii. Menţionăm că, prin sentinţă civilă nr. 95/2006/PI/2026 emisă de Tribunalul Timiş s-a hotărât instituirea plasamentului în regim de urgenţă a minorului R.M.D. în Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenţii în Regim de Urgenţă în Domeniul Protecţiei Copilului – Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă”, se mai arată în comunicat.

Dosarul a fost înaintat instanței competente.

Cei doi inculpați care răspund penal vor fi judecați în continuare în stare de arest preventiv.

Timişoara

