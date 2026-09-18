Bursele elevilor în anul școlar 2026-2027. Ce sume primesc copiii și ce se întâmplă în vacanțe

Guvernul a aprobat noile reguli privind acordarea burselor pentru elevi în anul școlar 2026-2027. Bursa socială va fi plătită inclusiv în vacanțe, în timp ce bursele de merit și cele tehnologice vor fi acordate în timpul cursurilor și în anumite perioade legate de examenele naționale.

Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

Modificările au fost aprobate vineri, printr-o hotărâre care actualizează metodologia-cadru stabilită prin HG 732/2025, potrivit știrileprotv.ro.

Ce bani primesc elevii

Pentru elevii înscriși la cursuri de zi în învățământul preuniversitar de stat obligatoriu, cuantumurile stabilite pentru anul școlar 2026-2027 sunt:

450 de lei pe lună – bursa de merit, pentru elevii de gimnaziu, liceu și învățământ profesional, inclusiv dual;

300 de lei pe lună – bursa socială, acordată elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;

300 de lei pe lună – bursa tehnologică, destinată elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual;

700 de lei pe lună – bursa pentru mamele minore care revin la școală după naștere.

În cazul bursei pentru mamele minore, sprijinul poate fi acordat și după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Bursa socială se acordă și în vacanțe

Una dintre prevederile clarificate de Guvern privește perioada în care sunt plătite bursele.

Bursa socială se acordă pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțele școlare. În schimb, bursele de merit și cele tehnologice sunt acordate în perioada cursurilor și în anumite intervale destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale.

Guvernul susține că sistemul are două obiective principale: recompensarea rezultatelor școlare și sprijinirea copiilor aflați în situații socio-economice dificile.

Cine poate primi burse în școlile private

Și elevii din unitățile de învățământ particular și confesional pot beneficia de anumite burse finanțate de la bugetul de stat, în condițiile stabilite de metodologie.

Elevii de la clasele cu frecvență de zi din învățământul primar, gimnazial și liceal pot primi bursă socială dacă învață fără taxe. Pentru elevii din învățământul profesional, inclusiv dual, poate fi acordată bursa tehnologică, în condițiile prevăzute de metodologia-cadru.

Regulile se aplică și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar aflate în structura sau subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, potrivit condițiilor de finanțare stabilite prin lege.

Pe lângă bursele finanțate de stat, elevii pot primi și alte forme de sprijin financiar, inclusiv burse oferite de autoritățile locale sau județene ori prin contracte cu firme și alte persoane juridice sau fizice. Acestea pot fi cumulate cu bursele de la bugetul de stat, în condițiile legii.

Executivul afirmă că menținerea acestor forme de sprijin urmărește reducerea riscului de abandon școlar și încurajarea participării la educație, în special în cazul elevilor proveniți din medii vulnerabile.