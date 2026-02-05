Pictorul român care a decorat casele și insula lui Jeffrey Epstein: „Mi-a cerut o idee. I-am propus Templul sexului”. Cum îl descrie pe infractorul sexual

Pictorul român Ion Nicola spune că a lucrat aproape zece ani pentru Jeffrey Epstein, finanțistul american condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori, pe care îl descrie drept „un tip fain, fără fițe, tot timpul vesel”. Într-un interviu acordat HotNews, artistul afirmă că nu a asistat la petreceri cu minore și susține că scandalul Epstein este „exagerat” și „politic”.

Ion Nicola, pictorul român originar din Tulcea, povestește că primul contact direct cu Epstein a avut loc la telefon, la finalul anului 2009. „Mă sună înapoi chiar Epstein, direct. Și îmi zice: «Eu sunt în Palm Beach. Poți să vii până la mine?»”, a declarat pictorul pentru HotNews.

Potrivit documentelor făcute publice recent de Departamentul de Justiție al SUA, Ion Nicola apare în corespondența internă a anturajului lui Epstein sub numele „Ion the Painter” de peste 2.500 de ori. Actele detaliază lucrări artistice, deplasări internaționale, șederi pe insulele private ale lui Epstein și plăți de zeci de mii de dolari pentru finisaje interioare de lux.

O relație profesională directă

Între 2010 și 2019, relația dintre cei doi a fost una profesională directă, spune pictorul. „Comunicam direct cu el”, afirmă Nicola, care susține că a petrecut luni întregi pe insulele private ale lui Epstein și a lucrat și în reședința acestuia din New York.

Despre prima întâlnire, artistul spune că Epstein i s-a părut „un tip fain. Fără fițe. Un om de bun-simț, care se uită în ochii tăi”. Mai mult, acesta afirmă că Epstein i-ar fi spus la începutul colaborării: „O să lucrezi pentru mine. O să ai de lucru toată viața”.

Casa din New York și insula din Caraibe

Ion Nicola descrie casa lui Epstein din New York drept „imensă”, cu șase niveluri, lift și finisaje realizate de designeri celebri. „Avea poze cu Bill Clinton, cu Papa, cu Michael Jackson”, spune el. Pe insula privată din Caraibe, pictorul afirmă că lucrau aproximativ 100 de oameni și că Epstein „schimba tot timpul planurile, ca un copil cu Monopoly”.

Artistul susține că, în perioada în care a lucrat el acolo, nu ar fi avut loc petreceri cu minore. „Cât am fost eu acolo, n-a mai fost nicio petrecere, nimic cu fete minore”, declară Nicola, deși recunoaște că a întâlnit persoane „foarte cunoscute și influente” la nivel internațional.

„În 2013, pe insulă am făcut Templul Sexului”

Unul dintre cele mai controversate episoade relatate de pictor este construirea unei clădiri cunoscute ulterior drept „Templul sexului”, pe insula Little Saint James. „Mi-a cerut o idee. I-am propus un templu”, povestește Nicola. Clădirea avea o cupolă aurie și a fost realizată după schițele sale.

Artistul susține însă că denumirea de „Templul sexului” a apărut abia după 2019 și că, în perioada în care a lucrat el pentru Epstein, „după 2010 n-a mai fost nimic”.

Ion Nicola spune că era plătit „foarte bine”, aproximativ „300 și ceva de dolari pe zi”, uneori pentru doar câteva ore de muncă. „Nimeni nu câștiga atât în anii ăia”, afirmă el.

„Mi se pare că totul e politic”

Întrebat despre scandalul Epstein, pictorul spune că l-a surprins și că i se pare „exagerat”. „Mi se pare că totul e politic”, afirmă Nicola, care leagă arestarea lui Epstein de contextul electoral din SUA. „Atunci când l-au arestat, era și Donald Trump în peisaj, urmau alegeri. Voiau să-l asocieze cumva cu Trump”, susține el.

Ion Nicola precizează că nu a fost contactat nici de autoritățile americane, nici de cele române în legătură cu ancheta Epstein. De asemenea, spune că nu este mândru de munca prestată pentru acesta. „Am făcut munca aceea strict din motive financiare. Decorarea și designul interior erau doar o sursă de venit, ceva ce făceam ca să trăiesc”, explică artistul.

Jeffrey Epstein, finanțist american condamnat în 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la minore, a fost acuzat ulterior de trafic de persoane și abuzuri sexuale. Acesta s-a sinucis în august 2019, în timp ce se afla în detenție. În ultimele săptămâni, Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de documente care scot la iveală noi detalii și conexiuni politice din jurul unuia dintre cele mai mari scandaluri de pedofilie și trafic de persoane la nivel global.