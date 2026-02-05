search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pictorul român care a decorat casele și insula lui Jeffrey Epstein: „Mi-a cerut o idee. I-am propus Templul sexului”. Cum îl descrie pe infractorul sexual

0
0
Publicat:

Pictorul român Ion Nicola spune că a lucrat aproape zece ani pentru Jeffrey Epstein, finanțistul american condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori, pe care îl descrie drept „un tip fain, fără fițe, tot timpul vesel”. Într-un interviu acordat HotNews, artistul afirmă că nu a asistat la petreceri cu minore și susține că scandalul Epstein este „exagerat” și „politic”.

Pictorul român Ion Nicola spune că a lucrat aproape zece ani pentru Jeffrey Epstein FOTO: Arhivă
Pictorul român Ion Nicola spune că a lucrat aproape zece ani pentru Jeffrey Epstein FOTO: Arhivă

Ion Nicola, pictorul român originar din Tulcea, povestește că primul contact direct cu Epstein a avut loc la telefon, la finalul anului 2009. „Mă sună înapoi chiar Epstein, direct. Și îmi zice: «Eu sunt în Palm Beach. Poți să vii până la mine?»”, a declarat pictorul pentru HotNews.

Potrivit documentelor făcute publice recent de Departamentul de Justiție al SUA, Ion Nicola apare în corespondența internă a anturajului lui Epstein sub numele „Ion the Painter” de peste 2.500 de ori. Actele detaliază lucrări artistice, deplasări internaționale, șederi pe insulele private ale lui Epstein și plăți de zeci de mii de dolari pentru finisaje interioare de lux.

O relație profesională directă 

Între 2010 și 2019, relația dintre cei doi a fost una profesională directă, spune pictorul. „Comunicam direct cu el”, afirmă Nicola, care susține că a petrecut luni întregi pe insulele private ale lui Epstein și a lucrat și în reședința acestuia din New York.

Despre prima întâlnire, artistul spune că Epstein i s-a părut „un tip fain. Fără fițe. Un om de bun-simț, care se uită în ochii tăi”. Mai mult, acesta afirmă că Epstein i-ar fi spus la începutul colaborării: „O să lucrezi pentru mine. O să ai de lucru toată viața”.

Casa din New York și insula din Caraibe 

Ion Nicola descrie casa lui Epstein din New York drept „imensă”, cu șase niveluri, lift și finisaje realizate de designeri celebri. „Avea poze cu Bill Clinton, cu Papa, cu Michael Jackson”, spune el. Pe insula privată din Caraibe, pictorul afirmă că lucrau aproximativ 100 de oameni și că Epstein „schimba tot timpul planurile, ca un copil cu Monopoly”.

Artistul susține că, în perioada în care a lucrat el acolo, nu ar fi avut loc petreceri cu minore. „Cât am fost eu acolo, n-a mai fost nicio petrecere, nimic cu fete minore”, declară Nicola, deși recunoaște că a întâlnit persoane „foarte cunoscute și influente” la nivel internațional.

„În 2013, pe insulă am făcut Templul Sexului” 

Unul dintre cele mai controversate episoade relatate de pictor este construirea unei clădiri cunoscute ulterior drept „Templul sexului”, pe insula Little Saint James. „Mi-a cerut o idee. I-am propus un templu”, povestește Nicola. Clădirea avea o cupolă aurie și a fost realizată după schițele sale.

Citește și: România, menționată în noile documente din dosarul Epstein. Trump păstrează tăcerea după ultimele dezvăluiri
Pictorul român Ion Nicola arată o machetă a templului FOTO: Mircea Barbu via HotNews
Pictorul român Ion Nicola arată o machetă a templului FOTO: Mircea Barbu via HotNews

Artistul susține însă că denumirea de „Templul sexului” a apărut abia după 2019 și că, în perioada în care a lucrat el pentru Epstein, „după 2010 n-a mai fost nimic”.

Ion Nicola spune că era plătit „foarte bine”, aproximativ „300 și ceva de dolari pe zi”, uneori pentru doar câteva ore de muncă. „Nimeni nu câștiga atât în anii ăia”, afirmă el.

„Mi se pare că totul e politic” 

Întrebat despre scandalul Epstein, pictorul spune că l-a surprins și că i se pare „exagerat”. „Mi se pare că totul e politic”, afirmă Nicola, care leagă arestarea lui Epstein de contextul electoral din SUA. „Atunci când l-au arestat, era și Donald Trump în peisaj, urmau alegeri. Voiau să-l asocieze cumva cu Trump”, susține el.

Ion Nicola precizează că nu a fost contactat nici de autoritățile americane, nici de cele române în legătură cu ancheta Epstein. De asemenea, spune că nu este mândru de munca prestată pentru acesta. „Am făcut munca aceea strict din motive financiare. Decorarea și designul interior erau doar o sursă de venit, ceva ce făceam ca să trăiesc”, explică artistul.

Jeffrey Epstein, finanțist american condamnat în 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la minore, a fost acuzat ulterior de trafic de persoane și abuzuri sexuale. Acesta s-a sinucis în august 2019, în timp ce se afla în detenție. În ultimele săptămâni, Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de documente care scot la iveală noi detalii și conexiuni politice din jurul unuia dintre cele mai mari scandaluri de pedofilie și trafic de persoane la nivel global.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce ar trebui să schimbe fiecare semn zodiacal pentru a-și îmbunătăți viața
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
prosport.ro
image
Metoda 'pomana', noua înşelăciune din România. Cum furau hoţii bijuterii valoroase
playtech.ro
image
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Noi detalii în cazul celor trei surori care s-au aruncat de la etaj după ce părinții le-au luat telefonul. Anchetatorii au descoperit în camera fetelor un jurnal misterios
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Sute de mii de pensionari pot primi până la 628 de lei în plus la pensie. Care sunt condițiile
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii confirmă ajutoare financiare pentru pensionarii cu pensii mici! Data la care vor fi dați banii
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
Nu e influencer și nici nu-și dorește asta. Emma Stone spune de ce n-are nici măcar cont pe Instagram

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani