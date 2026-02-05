Video Avarie la conducta de gaz în Craiova: 30 de persoane au fost evacuate

Pompierii au intervenit pe Bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, în urma unei avarii la conducta subterană de gaz care alimentează mai multe zone din apropiere.

→ Imaginea 1/2: Avarie la conducta de gaz în Craiova: 30 de persoane evacuate și intervenție în desfășurare FOTO ISU Dolj

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD pentru a asigura măsurile de protecție și pentru a interveni rapid în caz de urgență. Distribuitorul de gaz a fost notificat și a trimis o echipă care a oprit alimentarea de la robinetul central, prevenind astfel posibile accidente.

Autoritățile au stabilit un perimetru de siguranță în jurul zonei afectate, iar 30 de persoane din șase locuințe au fost evacuate preventiv. Măsurile au fost luate pentru a proteja locuitorii până la remedierea avariei.

De asemenea, la fața locului au sosit cinci echipaje de poliție care asigură devierea traficului pe arterele adiacente, evitând blocajele și reducând riscul pentru șoferi și pietoni. Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime, iar situația este monitorizată constant de pompieri și echipele de intervenție.

Autoritățile recomandă locuitorilor din zonă să evite apropierea de perimetrul de siguranță și să respecte indicațiile forțelor de ordine până la finalizarea intervenției.