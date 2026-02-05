search
Joi, 5 Februarie 2026
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, trimis în judecată de DNA în dosarul mitei de la RAR

Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR). În același dosar a fost trimis în judecată și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe.

Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de DNA în dosarul mitei de la RAR FOTO: Arhivă
Potrivit portalului instanțelor, cauza a fost înregistrată la Tribunalul București, iar vineri un judecător urmează să verifice măsurile preventive dispuse în cazul celor doi inculpați, informează Agerpres.

Anchetatorii susțin că, în cursul lunii septembrie a anului trecut, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, cu TVA. Contractul avea ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

Acuzațiile procurorilor DNA

În perioada septembrie–noiembrie 2025, beneficiind de ajutorul lui Răzvan Cuc, omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe i-ar fi promis directorului general al RAR, Mihai Alecu, denunțător în dosar, „cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru”, care urma să fie reînnoit între RAR și firma Euro Quip International SRL, al cărei administrator este Bușe.

Procurorii arată că Răzvan Cuc și Cătălin Daniel Bușe ar fi promis această sumă în cadrul mai multor întâlniri și convorbiri cu directorul general al RAR. Scopul ar fi fost ca acesta „să efectueze demersurile necesare în vederea desemnării preferențiale a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de participanții la procedura de achiziție publică”, precum și pentru semnarea contractului cu firma administrată de Bușe „într-un timp cât mai scurt”.

Potrivit anchetatorilor, Cătălin Daniel Bușe i-ar fi promis lui Mihai Alecu că banii vor fi achitați în tranșe, „la intervale de aproximativ 3–5 luni”, prima tranșă urmând să fie plătită „în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului”. Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul București.

