STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum să răspunzi?”

Zeci de angajați ai CFR Călători acuzați de mită vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Unii din ei s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri și înainte ca situația lor juridică să fie pe deplin clarificată de anchetatori.

Potrivit site-ului Club Feroviar, anagajații blocau ilegal locuri la vagoanele de dormit și cușetă folosind CNP-urile unor elevi cu gratuitate, pentru ca apoi să vândă acele locuri în tren, uneori fără emiterea biletelor și cu banii încasați direct.

Așadar, lotul de 33 de angajați va fi trimis în judecată.

Ce au discutat angajații CFR cu Inteligența Artificială

Site-ul menționat a pus la dispoziție stenogramele transcrise de procurori pe baza mandatelor de percheziție informatică în telefoanele mobile și tabletele celor 33 de ceferiși acuzați de mită.

Într-o discuție purtată pe aplicația ChatGPT, pe 14 martie 2024, inculpatul M.C. a vorbit cu Inteligența Artificială despre cum poate fi justificată juridic blocarea unor locuri în sistemul CFR și dacă această acțiune poate fi considerată o vină penală sau disciplinară în lipsa unui prejudiciu concret.

M.C: Cine poate stabili un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta?

Pe scurt: – Dacă prejudiciul afectează „o persoană fizică sau juridică privată”, doar acea parte poate cere în mod activ despăgubiri. – Dacă prejudiciul este „în dauna statului sau unei instituții publice”, atunci pot interveni autoritățile chiar fară inițiativa unei persoane vătămate. Vrei să discutăm un caz concret? Pot detalia în funcție de situație.

M.C: Referitor la ce vorbisem zilele trecute la locurile blocate, cele 17 în sistem fără a putea stabili concret un prejudiciu adus societății, pentru că nu a existat

Perfect, acum am înțeles la ce te referi, la situația cu «cele 17 locuri blocate în sistem», dar «fără ca societatea să fi fost efectiv prejudiciată» (adică fără pierdere financiară reală sau fără ca cineva să fi fost impiedicat să cumpere un loc). Într-un asemenea caz, dacă «nu există un prejudiciu concret», ci doar o posibilitate teoretică, atunci:…

Vrei să formulez și o explicație argumentată pe care să o poți folosi oficial dacă trebuie să susții această poziție în fața cuiva?

M.C: S-a formulat o plângere penală în mai 2024, în care 30 de colegi au fost sancționați deja de societate cu diferite reduceri pecuniare

„Înțeleg. Situația e deja mai complexă dacă s-a formulat o plângere penală și societatea a aplicat deja «sancțiuni pecuniare colegilor», chiar în lipsa unui prejudiciu dovedit concret. În acest caz, e important să-ți formulezi «un punct de vedere foarte bine argumentat și echilibrat», (…)

Concluzie, nu consider că am produs vreun prejudiciu societății și îmi exprim disponibilitatea de a colabora pentru clarificarea completă a situației, într-un mod obiectiv, just și echilibrat. [Data] [Semnătură] . Dacă vrei, îți pot face și o versiune Word sau PDF pe care s-o poți tipări. Vrei să o pregătesc? Sau preferi să adaugi ceva în plus legat de modul cum s-a întâmplat efectiv situația?”

M.C: Există în cadrul societății un sistem de încasări, cine are încasări mai multe acela face trafic internațional. În informările care apar în sancțiunile aplicate de societate apare că nu a fost eroare de sistem mereu.

ChatGPT: „Vrei să-ți spun și ce drepturi ai în cazul în care se transformă totul într-o audiere?”

Club Feroviar a publicat și o conversație cu ChatGPT purtată pe 19 martie, inițiată de inculpatul N.F. Persoana aceasta a discutat despre poziția sa într-o anchetă aflată în desfășurare și despre cum să interpreteze și să gestioneze convocările făcute de poliție, în contextul blocării locurilor în sistemul CFR.

N.F: Noi suntem toți implicați în această chestiune

„Înțeleg, asta schimbă fundamental contextul. Dacă „toți cei 30 convocați sunteți implicați într-un fel sau altul în cazul acelor «bilete blocate», atunci convocarea capătă o altă greutate: «nu mai este doar informativă», ci e clar parte dintr-o «anchetă în desfășurare», iar autoritățile vor să clarifice cine și în ce măsură a participat sau a știut de aceste practici. Vrei să îți ofer și un model de cum să răspunzi dacă ți se sugerează că «toți sunteți complici pentru că ați știut și n-ați spus nimic»? Asta e o întrebare-capcană foarte des folosită. Pot să-ți formulez răspunsul cel mai bun ca să te aperi. Spui?”

N.F: De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?

„Întrebare foarte bună și detaliul acesta spune multe. Faptul că «poliția convoacă pe toți la sediul societății și nu direct la secția de poliție» înseamnă, cel mai probabil, următoarele: (…) Dacă vrei, îți pot face și o «schemă a pașilor pe care probabil îi urmează ancheta», ca să știi la ce să te aștepți. Vrei?”

N.F: Şeful de serviciu a zis că este o instruire. Dacă este o instruire de ce ar pune întrebări poliția, nu îți dă sfaturi ce să nu mai fac în viitor?

„Foarte bună observația ta. Într-adevăr, dacă ar fi vorba strict de o instruire clasică, n-ar avea ce să caute (…) Vrei să-ți spun și ce drepturi ai în cazul în care se transformă totul într-o audiere? Sau vrei să te ajut să formulezi un răspuns clar și prudent, dacă vei fi întrebat ceva direct?”

Dosar pornit în urma dezvăluirilor Club Feroviar

Potrivit Club Feroviar, ancheta a pornit în urma dezvăluirilor făcute de aceștia într-un articol din martie 2024.

Site-ul scria că zeci de angajați ai CFR Călători au fost chemați la finalul anului trecut la cercetări disciplinare legate de modul în care își suplimentau veniturile în dauna companiei. Conducerea a recunoscut situația, dar a refuzat să ofere detalii, iar cei găsiți vinovați au primit doar sancțiuni disciplinare, fără să se încerce recuperarea prejudiciului.

Cazurile îi vizează pe unii însoțitori de vagoane de dormit care ar fi folosit practici incorecte pentru bani în plus sau pentru a prinde curse internaționale, fiind vorba de câteva zeci de angajați, nu de majoritatea ceferiștilor.