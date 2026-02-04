search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Publicat:

Ilie Rădeanu și soția sa, creatorii canalului de YouTube Planeta Rădeanu, vorbesc într-unul dintre cele mai recente vloguri despre viața reală în Moscova, dincolo de imaginile atent filtrate de pe Instagram și de entuziasmul turiștilor sau al vloggerilor ocazionali.

Ilie Rădeanu locuiește de 20 de ani la Moscova. FOTO: Captură video
VIAȚA în MOSCOVA a devenit un COȘMAR. De ce NU plecam din Rusia?” – este titlul ultimului vlog al soților Rădeanu.

După peste 20 de ani trăiți în capitala Rusiei, cei doi descriu un oraș „frumos, cu perspectivă mare”, dar care vine cu un cost psihologic și social greu de ignorat.

„Mulți cunosc Moscova din poze frumoase, din centru. Dar nu-i cunosc partea cealaltă. Partea cu neajunsuri. Partea cu rutina. Moscova cea mai adevărată”, spune Ilie Rădeanu.

Unul dintre cele mai apăsătoare minusuri este ritmul de viață. Moscova este descrisă ca un oraș care „te mănâncă” prin grabă continuă și stres.

„Una din cele mai mari probleme ale Moscovei este lipsa timpului liber. Chiar când ai timp liber, simți că trebuie să faci ceva și să-i dai bătaie mai departe”, spune Ilie.

Soția sa completează: „Trăim pe autopilot. Muncă, metrou, acasă și pe urmă somn.”

Chiar și transportul public, adesea lăudat drept unul dintre cele mai bune din lume, devine o povară când este trăit zilnic: „Metroul merge bine, e rapid, dar faci o oră, o oră jumătate într-o direcție. Este timp luat din viață.”

Stres, controale și viață „în șoaptă”

Pe lângă grabă, Moscova este percepută ca un oraș al controlului permanent.

„Toate verificările la intrare, controalele dimineața și seara. Poate pentru cineva e bine, dar totuși este un disconfort”, explică Ilie.

Un alt neajuns major este autocenzura: „Sunt lucruri care trebuie vorbite mai în șoaptă. Despre politică, în general. Las-o mai moale, că nu ești mare politician.”

Costul locuirii este descris drept unul dintre cele mai dure realități ale Moscovei.

„Chiria pentru o cameră variază de la 40.000 (cca 450 euro) la 75.000 de ruble (cca 830 de euro-nr), în funcție de cât de aproape e de metrou”, explică soția lui Ilie. Pentru un apartament mic, de 36–40 mp, familia plătește aproximativ 440 de euro, sumă considerată „nu dramatică, dar nici ușoară”. Asta în condițiile în care salariul pentru 8 ore de muncă este echivalentul în ruble a circa  6-700 de euro.  

„Moscova a devenit foarte scumpă. Turist e una, dar când trăiești aici, e cu totul alta.”

Marele neajuns al Moscovei este locuirea. „Pentru un credit trebuie să plătești 20% - 22% dobândă. Pentru cei cu pașapoarte străine ca noi dobânda este peste 23-24%”. Pentru un apartament de 45 de metri pătrați, de o camera, trebuie să plătești, spune Ilie, minimum 100.000 de euro. „Deși nu cred că găsești așa ieftin, dar hai să zicem. Spre finalul perioadei de achitare trebuie să îl plătești de vreo cinci ori.”

Izolarea digitală și viața cu VPN

Viața online este și ea afectată; „Suntem într-un blocaj de rețele. Instagram, Facebook, YouTube… le folosim cu VPN. E un colac de salvare, dar creează un disconfort în plus.”

Un alt minus structural este polarizarea socială: „Există luxul de centru și viața de cartier. Pătura de mijloc, ca în Europa, aici nu prea există.”

„Există cei de sus și noi, ăștia care stăm într-un purgatoriu”, spune Ilie, ironic, dar apăsat.

Moscova este descrisă ca un oraș al oportunităților rapide, dar instabile: „Am venit, am văzut și am cucerit. Pe termen scurt iei bani și pleci. Eu nu vreau așa rapiditate. Vreau ceva mai lent și mai stabil.”

Pierderea locului de muncă poate fi dramatică: „Dacă ai stat o zi, două fără muncă, cu chiriile astea, te trezești că nu ai nici bani de bilet spre casă.”

„Instagramul e colorat, bogat, fițos și scump. Dar iluzia se termină repede”

Viața socială este descrisă ca fiind superficială: „Prietenia se face doar pe interes. Nici măcar vecinii nu se știu între ei.”

„Locuim de ani de zile pe același etaj și nu știu cum îi cheamă pe vecini”, recunoaște Ilie.

Poate cea mai puternică temă este diferența dintre imagine și realitate: „Instagramul e colorat, bogat, fițos și scump. Dar iluzia se termină repede. Cinci minute de poză și fugă la muncă.”

„Pe lângă tine trece viața. Ce este mai prețios? Timpul. Și îl lași în metrou, în transport, la muncă.”

Concluzie: „Nu vei fi niciodată flămând, dar nici liniștit”

Ilie Rădeanu sintetizează poate cel mai dur verdict:

„În Moscova n-ai să fii niciodată flămând, dar nici liniștit nu vei fi.”

Moscova rămâne un oraș impresionant, cu infrastructură, bani și oportunități, dar, dincolo de vitrinele strălucitoare, viața de zi cu zi este descrisă ca scumpă, stresantă și consumatoare de timp. „Poți să trăiești 20 de ani aici și să nu simți că trăiești. Doar să supraviețuiești frumos.” La final, Ilie explic de ce rămân totuși în Rusia: este vorba despre cele două fete care sunt la școală.

„Sistemul de educație este bun”, concluzionează ei. În plus, una dintre fete este premiantă, un motiv în plus de mândrie pentru familia Rădeanu. Așteptând viața mai ușoară, cei doi se luptă în fiecare zi cu existența monotnă: muncă, metrou, somn și de la capăt. 

