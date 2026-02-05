Video Universitatea Craiova și-a recuperat prima poziție în Superligă. Oltenii aleargă de 35 de ani după un nou titlu

În Bănie, Universitatea Craiova a învins-o joi seară cu 1-0 pe Oțelul Galați, în penultimul meci din etapa cu numărul 25 a Superligii de fotbal. Runda intermediară se încheie azi cu jocul FCSB - Botoșani (ora 20:00).

Partida, decisă de golul lui David Matei (19 ani) din minutul 61, a fost precedată de un moment special dedicat căpitanului Nicușor Bancu (33 de ani). Internaționalul român fost omagiat pentru atingerea bornei de 420 de meciuri în toate competițiile pentru Universitatea Craiova.

Fundașul a primit un tricou simbolic cu acest număr, el ocupând locul al treilea în clasamentul all-time al aparițiilor pentru clubul din Bănie, după Costică Ștefănescu și Nicolae Negrilă.

Victoria face ca Universitatea Craiova antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) să se instaleze din nou în fruntea Superligii, cu 49 de puncte, cu unul peste Rapid și Dinamo „Știința” așteaptă un nou titlu de campioană din 1991. Atunci, cu Sorin Cârțu (70 de ani) pe bancă, „juvenții” au reușit eventul.

De partea cealaltă, Oțelul lui Laszlo Balint rămâne în continuare în afara play-off-ului, pe locul 9, cu 37 de puncte, la două lungimi de FC Botoșani, ultima formație care prinde play-off-ul în acest moment.

