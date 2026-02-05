Roxana Mînzatu participă la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina

Vicepreședinta Executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, se află în Republica Italiană pentru a participa la evenimentele oficiale organizate cu prilejul debutului Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.

Vineri, 6 februarie, oficialul european va lua parte la ceremonia de deschidere pe Stadionul San Siro, alături de reprezentanți ai autorităților italiene și ai comunității internaționale sportive.

Pe parcursul deplasării, Roxana Mînzatu are programate întâlniri cu oficiali italieni și membri ai Parlamentului European. Printre subiectele discutate se numără cooperarea în domeniul sportului și proiecte comune între statele membre ale Uniunii Europene.

Din postura de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu coordonează componenta sportului european și gestionează direct programul Erasmus+, inițiativa UE pentru educație, formare, tineret și sport. Programul oferă oportunități de învățare, mobilitate și cooperare internațională pentru tineri și instituții europene.

Mesajul oficialului european

Roxana Mînzatu a transmis un mesaj dedicat sportivilor: „Sportul este un fenomen absolut special. Aduce oamenii împreună dincolo de granițe, dincolo de diferențe, iar în perioada aceasta inima mișcării olimpice este în Europa. Felicitări tuturor sportivilor care au ajuns pe această scenă globală și mult succes în competiții!”