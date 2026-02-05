search
Joi, 5 Februarie 2026
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance, pe fondul escaladării tensiunilor cu regimul de la Teheran

Donald Trump a promis în repetate rânduri că va zdrobi controlul ayatollahilor asupra Iranului, însă, potrivit vicepreședintelui JD Vance, adevărata îngrijorare a liderului de la Casa Albă nu este una imediată, ci una pe termen lung: ce se va întâmpla după ce el nu va mai fi președinte.

Donald Trump și ayahollahul Ali Khamenei.FOTO:AFP
Donald Trump și ayahollahul Ali Khamenei.FOTO:AFP

Într-un interviu amplu acordat Daily Mail, JD Vance a declarat că Trump este convins că Iranul nu este capabil să producă o armă nucleară în timpul actualei administrații, dar se teme că regimul de la Teheran ar putea dobândi această capacitate ulterior, dacă un viitor lider american va adopta o politică de conciliere.

Declarațiile vicepreședintelui vin în contextul în care Donald Trump i-a transmis un avertisment direct liderului suprem al Iranului, afirmând că acesta ar trebui să fie „foarte îngrijorat”, pe fondul blocajului apărut în negocierile dintre Washington și Teheran privind programul nuclear iranian.

„Iranul nu poate construi bomba sub Trump”

„Sunt foarte sigur că Iranul nu ar putea dezvolta o armă nucleară în timpul administrației Trump”, a spus JD Vance, subliniind impactul operațiunilor americane asupra infrastructurii nucleare iraniene.

Vicepreședintele a făcut referire la Operațiunea Midnight Hammer, desfășurată în luna iunie, care ar fi provocat pagube majore facilităților de îmbogățire a uraniului din Iran. Potrivit lui Vance, aceste lovituri au împins programul nuclear iranian cu ani înapoi.

Însă, avertizează oficialul american, problema reală apare dincolo de acest orizont.

Frica de „următorul președinte”

JD Vance a sugerat că Trump se teme nu atât de ayatollahii de astăzi, cât de un posibil succesor slab sau imprevizibil la Casa Albă.

„Donald Trump nu va fi președinte pentru totdeauna. Constituțional, mai are câțiva ani. Poate schimbăm Constituția”, a glumit Vance, înainte de a deveni serios.

„Peste trei ani, va fi un alt președinte. Și poate că acel președinte va fi un nebun care nu va avea nicio problemă ca Iranul să dețină o armă nucleară.”

Potrivit vicepreședintelui, obiectivul lui Trump este să creeze un mecanism durabil, care să garanteze că Iranul nu va putea obține arma nucleară nici după plecarea sa de la putere.

Între anti-intervenționism și presiunea asupra regimurilor ostile

JD Vance, veteran al războiului din Irak, și-a construit cariera politică criticând intervențiile militare americane și tentativele de schimbare a regimurilor din Orientul Mijlociu. Ca senator de Ohio, el a condamnat administrațiile Bush și Obama pentru „irosirea de vieți și resurse” în conflicte fără finalitate.

Întrebat cum împacă această poziție cu acțiunile dure ale administrației Trump împotriva regimurilor ostile – inclusiv Iranul și Venezuela – Vance a răspuns tranșant: „Ar fi, evident, în interesul Americii să avem de-a face cu un regim rațional în Iran, nu cu un grup de fanatici religioși. Asta este clar.”

Totuși, vicepreședintele a subliniat că Trump nu urmărește neapărat răsturnarea ayatollahilor, dacă Iranul renunță definitiv la programul nuclear militar.

„Scopul principal al președintelui nu este cine conduce Iranul, ci faptul că Iranul nu trebuie să aibă o armă nucleară”, a explicat Vance.

„Acesta a fost obiectivul lui încă din campania din 2015–2016. Există mai multe modalități de a ajunge acolo.”

Negocieri reluate, în ciuda blocajelor

Pe acest fundal tensionat, emisarii lui Trump pentru Orientul Mijlociu – Jared Kushner și Steve Witkoff – urmează să se întâlnească vineri, în Oman, cu oficiali iranieni, pentru reluarea discuțiilor privind dosarul nuclear.

Anunțul vine după informații potrivit cărora negocierile anterioare au fost blocate de Teheran, din cauza disputelor legate de formatul și conținutul întâlnirilor.

Rămâne de văzut dacă această nouă rundă de discuții va reuși să deblocheze dialogul sau dacă temerile exprimate de JD Vance se vor transforma într-un nou punct fierbinte pe agenda globală.

