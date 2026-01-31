search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România, menționată în noile documente din dosarul Epstein. Trump păstrează tăcerea după ultimele dezvăluiri

0
0
Publicat:

Donald Trump a postat sâmbătă pentru prima dată pe rețelele sociale, însă nu despre cea mai recentă publicare a dosarelor Epstein, ci pe ceea ce el susține că ar fi „furt și fraudă” în statul Minnesota, într-un mesaj publicat pe Truth Social.

Jeffrey Epstein și Donald Trump foto X @RpsAgainstTrump
Jeffrey Epstein și Donald Trump foto X @RpsAgainstTrump

Departamentul de Justiție al SUA a publicat cel mai mare lot de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Peste 3,5 milioane de pagini aduc detalii în premieră absolută. Printre ele, corespondenţe şi e-mailuri care menţionează numele unor personalităţi precum Bill Gates, Elon Musk, Prinţul Andrew, Bill Clinton, dar şi Donald Trump.

Donald Trump nu a menționat dosarele nici după ce a semnat vineri un ordin executiv în Biroul Oval, scrie Sky News.

Numele președintelui apare în mărturii ale unor victime sau prieteni ai acestora. Într-o plângere se afirmă că Donald Trump a forțat o tânără de 13-14 ani să facă sex oral, și că un anchetator a intervievat-o. Într-o alta, că acesta era un obicei frecvent al lui Trump.

O mărturie relatează că în petrecerile de la Mar-A-Lago, reședința din Florida a lui Donald Trump, participau adesea minori și că aveau loc abuzuri sexuale – cu prezența altor personalități. În noile dezvăluiri, chipurile tuturor femeilor au fost blurate pentru a li se proteja identitatea, cu excepția complicei lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, care execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic cu minori.

În corespondenţele cu ea sunt menţionaţi preşedintele Donald Trump și soția sa, Melania, dar și miliardarul Elon Musk sau actualul secretar pentru Comerț Howard Lutnick, exemplu fiind un schimb de mesaje care sugerează o întâlnire planificată pe insula privată a lui Epstein, după ce acesta susținuse anterior că nu mai avea legături cu finanțatorul.

Posibil trafic de copii

Dosarele recent publicate referitoare la Jeffrey Epstein conțin un e-mail extrem de tulburător care i-a fost trimis acestuia de o persoană al cărei nume este Peggy Siegal, în timpul unei călătorii în Kenya. Cea mai mare parte a mesajului pare a fi o conversație obișnuită despre călătorii – zboruri, safari, vedete, planuri de vacanță.

Nu există nicio confirmare a vreunei acțiuni reale legate de acest mesaj. Cu toate acestea, formularea în sine este profund tulburătoare, mai ales având în vedere istoricul lui Epstein, notează Nexta.

FOTO Departamentul de Justiție al Statelor Unite
FOTO Departamentul de Justiție al Statelor Unite

România, menționată în dosare

Totodată, în dosarele Epstein este vorba despre fete și femei racolate în rețea. Printre documente sunt câteva care fac referire directă către Români

Citește și: Dezvăluiri șocante din dosarele Epstein: mărturia unei victime despre întâlnirea cu Trump la 14 ani și fotografiile compromițătoare cu prințul Andrew

Se precizează că în urma condamnării omului de afaceri american în 2008 un studiu arăta că aproape două treimi din femeile traficare pentru prostituție la nivel mondial proveneau din Europa de Est. Printre statele de proveniență ale fetelor se află și România.

FOTO Departamentul de Justiție al Statelor Unite
FOTO Departamentul de Justiție al Statelor Unite

În dosare apar corespondențe între românce și Epstein, între Epstein și colaboratorii săi, inclusiv un român care racola fete pentru rețea, dar și o tranzacție bancară pe numele unei femei din Iași al cărui nume a fost anonimizat de justiția americană.

Referiri la România și români apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, din care reiese că în rețeaua Epstein erau oameni cu conexiuni în România care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale de pe insula afaceristului ultraconectat la politica de vârf.

Un schimb de mesaje între Epstein și „The Duke” (personaj identificat de presa occidentală ca fiind fostul prinț Andrew, decăzut din drepturi de fratele său, Regele Charles al III-lea tocmai din cauza scandalului Epstein) face referire, de altfel, la o româncă.

FOTO Departamentul de Justiție al Statelor Unite
FOTO Departamentul de Justiție al Statelor Unite

Într-un schimb de mesaje între Epstein și o altă tânără româncă, aceasta i se plânge finanțatorului că nu poate procura din SUA anticoncepționale în baza unei rețete eliberate în România, și îl roagă pe acesta să i le procure.

FOTO Departamentul de Justiție al Statelor Unite
FOTO Departamentul de Justiție al Statelor Unite

Există, de asemenea, doi români care sunt menționați cu nume și prenume în documentele date publicității de autoritățile americane: Ion Nicola și Corina Tarniță.

Din documente, reiese că Tarniță a intermediat plăți de 30.000 de euro de la Epstein. La o plată de 10.000 de euro spune explicit că banii vor ajunge la o fată din România, dar nu cunoaștem detalii despre această tranzacție.

Printre mesaje mai apare și numele Daniel Siad (imposibil de spus dacă este român ) îi dă lui Epstein poze cu o fată "Roxana", despre care spune că are 20 de ani și este "jumătate braziliancă". Daniel Siad apare în multe alte schimburi de mesaje cu Epstein referitor la fete.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună
fanatik.ro
image
Exclusiv Libertatea: Adriana Georgescu, avocata prinsă cu șpaga de 60.000 de euro, a fost angajată la Ministerul Transporturilor la cabinetul liberalului Ion Popa, Grindeanu a semnat decizia
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Blestemul MasterChef și Chefi la cuțite: 11 concurenți au murit
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru, îndurerată! Primele imagini de la înmormântarea bunicii, obiectul adus la cimitir a făcut...
playtech.ro
image
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Cum se acordă reducere de 50% la impozit. Guvernul a stabilit procedura pentru anumiți locuitori
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Horoscop februarie 2026. Racii trec prin transformări, Leii învăța lecții importante, în viețile Vărsătorilor intră oameni cheie
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
William, Meghan, Harry, GettyImages (2) jpg
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea