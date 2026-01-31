România, menționată în noile documente din dosarul Epstein. Trump păstrează tăcerea după ultimele dezvăluiri

Donald Trump a postat sâmbătă pentru prima dată pe rețelele sociale, însă nu despre cea mai recentă publicare a dosarelor Epstein, ci pe ceea ce el susține că ar fi „furt și fraudă” în statul Minnesota, într-un mesaj publicat pe Truth Social.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat cel mai mare lot de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Peste 3,5 milioane de pagini aduc detalii în premieră absolută. Printre ele, corespondenţe şi e-mailuri care menţionează numele unor personalităţi precum Bill Gates, Elon Musk, Prinţul Andrew, Bill Clinton, dar şi Donald Trump.

Donald Trump nu a menționat dosarele nici după ce a semnat vineri un ordin executiv în Biroul Oval, scrie Sky News.

Numele președintelui apare în mărturii ale unor victime sau prieteni ai acestora. Într-o plângere se afirmă că Donald Trump a forțat o tânără de 13-14 ani să facă sex oral, și că un anchetator a intervievat-o. Într-o alta, că acesta era un obicei frecvent al lui Trump.

O mărturie relatează că în petrecerile de la Mar-A-Lago, reședința din Florida a lui Donald Trump, participau adesea minori și că aveau loc abuzuri sexuale – cu prezența altor personalități. În noile dezvăluiri, chipurile tuturor femeilor au fost blurate pentru a li se proteja identitatea, cu excepția complicei lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, care execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic cu minori.

În corespondenţele cu ea sunt menţionaţi preşedintele Donald Trump și soția sa, Melania, dar și miliardarul Elon Musk sau actualul secretar pentru Comerț Howard Lutnick, exemplu fiind un schimb de mesaje care sugerează o întâlnire planificată pe insula privată a lui Epstein, după ce acesta susținuse anterior că nu mai avea legături cu finanțatorul.

Posibil trafic de copii

Dosarele recent publicate referitoare la Jeffrey Epstein conțin un e-mail extrem de tulburător care i-a fost trimis acestuia de o persoană al cărei nume este Peggy Siegal, în timpul unei călătorii în Kenya. Cea mai mare parte a mesajului pare a fi o conversație obișnuită despre călătorii – zboruri, safari, vedete, planuri de vacanță.

Nu există nicio confirmare a vreunei acțiuni reale legate de acest mesaj. Cu toate acestea, formularea în sine este profund tulburătoare, mai ales având în vedere istoricul lui Epstein, notează Nexta.

România, menționată în dosare

Totodată, în dosarele Epstein este vorba despre fete și femei racolate în rețea. Printre documente sunt câteva care fac referire directă către Români

Se precizează că în urma condamnării omului de afaceri american în 2008 un studiu arăta că aproape două treimi din femeile traficare pentru prostituție la nivel mondial proveneau din Europa de Est. Printre statele de proveniență ale fetelor se află și România.

În dosare apar corespondențe între românce și Epstein, între Epstein și colaboratorii săi, inclusiv un român care racola fete pentru rețea, dar și o tranzacție bancară pe numele unei femei din Iași al cărui nume a fost anonimizat de justiția americană.

Referiri la România și români apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, din care reiese că în rețeaua Epstein erau oameni cu conexiuni în România care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale de pe insula afaceristului ultraconectat la politica de vârf.

Un schimb de mesaje între Epstein și „The Duke” (personaj identificat de presa occidentală ca fiind fostul prinț Andrew, decăzut din drepturi de fratele său, Regele Charles al III-lea tocmai din cauza scandalului Epstein) face referire, de altfel, la o româncă.

Într-un schimb de mesaje între Epstein și o altă tânără româncă, aceasta i se plânge finanțatorului că nu poate procura din SUA anticoncepționale în baza unei rețete eliberate în România, și îl roagă pe acesta să i le procure.

Există, de asemenea, doi români care sunt menționați cu nume și prenume în documentele date publicității de autoritățile americane: Ion Nicola și Corina Tarniță.

Din documente, reiese că Tarniță a intermediat plăți de 30.000 de euro de la Epstein. La o plată de 10.000 de euro spune explicit că banii vor ajunge la o fată din România, dar nu cunoaștem detalii despre această tranzacție.

Printre mesaje mai apare și numele Daniel Siad (imposibil de spus dacă este român ) îi dă lui Epstein poze cu o fată "Roxana", despre care spune că are 20 de ani și este "jumătate braziliancă". Daniel Siad apare în multe alte schimburi de mesaje cu Epstein referitor la fete.