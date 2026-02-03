Dezvăluiri din vizita lui Epstein în România: cum disimula magnatul plățile către tinere românce și pictorul plătit cu 90.000 de dolari

Unul dintre mail-urile desecretizate din dosarul Jeffrey Epstein sugerează că magnatul american acuzat de pedofilie şi trafic de minore ar fi vizitat România în 2012 și ar fi folosit intermediari locali pentru a contacta tinere românce.

În total, peste 3,5 milioane de pagini din dosarul Jeffrey Epstein au fost publicate de Departamentul de Stat al SUA.

Cuvintele „român” și „România” apar în peste 1.000 de documente, iar cele mai multe referințe sunt legate de artistul plastic Ion Nicola, originar din Tulcea, care a colaborat cu Jeffrey Epstein pentru picturi murale și tablouri în New York, Paris și pe insula sa din Caraibe, cunoscută drept „insula ororilor”. Datele din dosarele Epstein arată că numele său apare de cel puțin 2.578 de ori în e‑mailuri, programe de lucru și facturi din arhiva desecretizată. În aceste documente, el figurează sub eticheta profesională „Ion the Painter”.

Documentele sugerează că pictorul a petrecut uneori săptămâni întregi în compania persoanelor din anturajul magnatului, iar factura totală a serviciilor artistice reiese din arhivă la aproape 90.000 de dolari. De atlfel, pictorul a fost suficient de apropiat de magnatul american încât să călătorească în avionul personal al lui Epstein.

Noi documente sugerează, însă, că România nu a fost doar un punct geografic menționat în corespondență, ci și un teritoriu activ în rețeaua lui Epstein, notează Antena3.

Un e-mail trimis de Jeffrey Epstein pe 21 mai 2012, făcut public în cadrul dosarului, arată că magnatul american ar fi vizitat țara noastră și a stat suficient de mult încât să își obțină un număr de telefon românesc.

Mesajul era adresat lui Daniel Siad şi menționa: „Am părăsit Parisul astăzi, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Acesta este numărul meu românesc 0743...”.

E-mailurile dezvăluie, de asemenea, că Daniel Siad îi trimitea lui Jeffrey Epstein fotografii cu fotomodele românce, pe care le-ar putea contacta.

Într-un alt mesaj, o româncă îi cere ajutor cu anticoncepționale, iar anchetatorii notează că relația dintre aceasta și Epstein implica probabil un raport de dependență și vulnerabilitate, fără a detalia natura exactă a contactului.

„Cheltuieli pentru combustibil”

Plățile către românce erau consistente și, adesea, mascate sub denumirea de „cheltuieli pentru combustibil”. Astfel, un cont bancar din Botoșani a primit 10.000 de dolari, iar unul din Iași 30.000 de dolari.

Mai multe tinere, fie fotomodele, fie apropiate de cercul lui Epstein, apar în documente sub nume precum Ioana, Andreea, Roxana și Andra.