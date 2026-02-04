search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A fost Jeffrey Epstein spion? Analiza unui fost agent CIA: „Cel mai probabil, a fost informator FBI”

0
0
Publicat:

Scandalul Jeffrey Epstein continuă să ridice o întrebare incomodă: a fost Epstein doar un infractor protejat sau a fost parte a unui mecanism de informații? Într-un podcast recent, Andrew Bustamante, fost ofițer CIA, a oferit una dintre cele mai articulate și nuanțate explicații.

Donald Trump apare în celebrul dosar Epstein. FOTO: Getty Images
Donald Trump apare în celebrul dosar Epstein. FOTO: Getty Images

Andrew Bustamante, fost agent CIA, respinge teoriile populare despre Epstein ca agent Mossad sau CIA și propune o ipoteză diferită, mult mai compatibilă cu modul real de operare al statului american: Epstein ca informator confidențial (CI) al FBI.

Bustamante își începe analiza cu o precizare importantă:

„Și eu sunt, în acest moment, doar un civil. Am acces doar la ce a decis guvernul să facă public. Iar estimarea mea despre Jeffrey Epstein s-a schimbat în timp, pe măsură ce au apărut informații noi.”

Pe baza acestor informații, concluzia lui este fermă, dar exprimată în termeni de probabilitate, nu de certitudine:

„Cel mai probabil, Epstein a fost o sursă de intelligence, dar nu pentru Mossad, nu pentru CIA. Cel mai probabil a fost o sursă de informații pentru FBI, un informator confidențial.

Ce este un informator confidențial și de ce contează

Bustamante explică mecanismul: „Un informator confidențial este o categorie protejată de infractor. FBI știe că persoana respectivă comite infracțiuni, dar folosește acele infracțiuni ca pârghie pentru a obține informații despre rețele mai mari.”

Cu alte cuvinte, statul acceptă un rău mai mic pentru a prinde un rău mai mare.

Jeffrey Epstein a făcut lucruri oribile, fără îndoială. Dar FBI nu este interesat în primul rând de infracțiunile sexuale. Ei sunt interesați de politicieni corupți, de conspirații, de rețele de putere.

Iar Epstein era conectat exact la acel tip de oameni:

„Era conectat la atât de mulți politicieni corupți, nu doar din SUA, ci și din afara țării, încât are sens ca FBI să fi venit la el și să fi spus: ori te trimitem la închisoare, ori colaborezi.”

De ce nu CIA sau Mossad?

Bustamante nu exclude complet ipotezele alternative, dar le plasează mai jos în ierarhia probabilităților:

„CIA ne învață să gândim în probabilități. Nu există garanții. Dar dintre cele trei teorii majore – FBI, CIA sau serviciu străin – varianta CIA este cea cu cea mai mică probabilitate.”

Motivul este simplu: Epstein opera în principal pe teritoriul SUA și viza cetățeni americani.

„Dacă ești implicat în activități ilegale care implică cetățeni americani, FBI este actorul logic care are atribuții în astfel de cazuri, nu CIA.

Indiciul cheie: dosarele Epstein care nu sunt publicate

Unul dintre cele mai puternice argumente ale lui Bustamante este legat de refuzul statului de a publica integral dosarele Epstein. Chiar dacă au fost eliberate milioane de pagini, acestea nu acoperă întregul volum de materiale și acestea au fost editate semnificativ.

Citește și: Obsesia lui Epstein pentru Kremlin: Putin, menționat de peste o mie de ori în dosarele declasificate. Bancherul pedofil pretindea că administrează averea liderului rus

„Când administrația Trump a promis că va publica dosarele Epstein și apoi a dat înapoi, asta nu m-a făcut să cred că e ceva compromițător despre Trump. M-a făcut să cred că există o obligație contractuală a guvernului de a-l proteja pe Epstein.”

Această obligație există doar într-un context foarte precis: „Asta se întâmplă doar când vorbim de un informator confidențial la nivel național.”

Dezvăluirea ar avea un efect devastator: „Dacă rupi promisiunea față de Epstein, le arăți tuturor celorlalți informatori că statul nu își respectă promisiunile. Și atunci nimeni nu mai colaborează.”

Bustamante este categoric: „Nu vom afla niciodată adevărul. Și nu trebuie să-l aflăm.”

Motivul ține de modul în care funcționează statul modern: „Guvernul nu a fost construit pentru transparență. A fost construit pentru ca un grup mic de elite să aibă informația, iar restul să funcționeze liniștiți.”

De aceea, chiar dacă documentele sunt „declasificate”, procesul este controlat:

„Congresul vede primul, apoi face editări. Apoi Departamentul de Justiție mai face niște editări. Și abia la final ajunge ceva la public.”

Concluzie: a fost Epstein spion?

Răspunsul lui Andrew Bustamante este clar în esență, chiar dacă prudent în formulare:

„Cea mai realistă explicație este că Jeffrey Epstein a fost un informator confidențial al FBI, nu un agent CIA sau Mossad.”

Nu un spion clasic, ci o piesă într-un mecanism de intelligence intern, protejat pentru a furniza informații despre oameni mai puternici decât el.

Este un răspuns care nu oferă confort moral, dar explică de ce: dosarele nu sunt publicate integral, numele mari nu sunt anchetate, iar cazul rămâne, oficial, „închis”.

După cum spune Bustamante: „Guvernul va face orice pentru supraviețuirea sa. Iar dacă adevărul destabilizează sistemul, adevărul rămâne clasificat.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
digi24.ro
image
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
stirileprotv.ro
image
Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
gandul.ro
image
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
mediafax.ro
image
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer al campioanei. Exclusiv
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Compania din România care le oferă 40.000 de euro angajaţilor care îşi dau demisia
observatornews.ro
image
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
De ce să nu hrăneşti pisicile cu lapte: adevărul din spatele mitului
playtech.ro
image
Cutremur la echipa din SuperLiga după ultimul eșec! Ambii antrenori au fost dați afară!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Ucrainenii sunt pregătiți psihologic să cedeze o parte din țară. Rezultat șoc al unui sondaj
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor
click.ro
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Viața devine mai ușoară pentru trei zodii, după 4 februarie 2026. Acești nativi iau decizii importante și scapă de probleme
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței