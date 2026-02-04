A fost Jeffrey Epstein spion? Analiza unui fost agent CIA: „Cel mai probabil, a fost informator FBI”

Scandalul Jeffrey Epstein continuă să ridice o întrebare incomodă: a fost Epstein doar un infractor protejat sau a fost parte a unui mecanism de informații? Într-un podcast recent, Andrew Bustamante, fost ofițer CIA, a oferit una dintre cele mai articulate și nuanțate explicații.

Andrew Bustamante, fost agent CIA, respinge teoriile populare despre Epstein ca agent Mossad sau CIA și propune o ipoteză diferită, mult mai compatibilă cu modul real de operare al statului american: Epstein ca informator confidențial (CI) al FBI.

Bustamante își începe analiza cu o precizare importantă:

„Și eu sunt, în acest moment, doar un civil. Am acces doar la ce a decis guvernul să facă public. Iar estimarea mea despre Jeffrey Epstein s-a schimbat în timp, pe măsură ce au apărut informații noi.”

Pe baza acestor informații, concluzia lui este fermă, dar exprimată în termeni de probabilitate, nu de certitudine:

„Cel mai probabil, Epstein a fost o sursă de intelligence, dar nu pentru Mossad, nu pentru CIA. Cel mai probabil a fost o sursă de informații pentru FBI, un informator confidențial.”

Ce este un informator confidențial și de ce contează

Bustamante explică mecanismul: „Un informator confidențial este o categorie protejată de infractor. FBI știe că persoana respectivă comite infracțiuni, dar folosește acele infracțiuni ca pârghie pentru a obține informații despre rețele mai mari.”

Cu alte cuvinte, statul acceptă un rău mai mic pentru a prinde un rău mai mare.

„Jeffrey Epstein a făcut lucruri oribile, fără îndoială. Dar FBI nu este interesat în primul rând de infracțiunile sexuale. Ei sunt interesați de politicieni corupți, de conspirații, de rețele de putere.”

Iar Epstein era conectat exact la acel tip de oameni:

„Era conectat la atât de mulți politicieni corupți, nu doar din SUA, ci și din afara țării, încât are sens ca FBI să fi venit la el și să fi spus: ori te trimitem la închisoare, ori colaborezi.”

De ce nu CIA sau Mossad?

Bustamante nu exclude complet ipotezele alternative, dar le plasează mai jos în ierarhia probabilităților:

„CIA ne învață să gândim în probabilități. Nu există garanții. Dar dintre cele trei teorii majore – FBI, CIA sau serviciu străin – varianta CIA este cea cu cea mai mică probabilitate.”

Motivul este simplu: Epstein opera în principal pe teritoriul SUA și viza cetățeni americani.

„Dacă ești implicat în activități ilegale care implică cetățeni americani, FBI este actorul logic care are atribuții în astfel de cazuri, nu CIA.”

Indiciul cheie: dosarele Epstein care nu sunt publicate

Unul dintre cele mai puternice argumente ale lui Bustamante este legat de refuzul statului de a publica integral dosarele Epstein. Chiar dacă au fost eliberate milioane de pagini, acestea nu acoperă întregul volum de materiale și acestea au fost editate semnificativ.

„Când administrația Trump a promis că va publica dosarele Epstein și apoi a dat înapoi, asta nu m-a făcut să cred că e ceva compromițător despre Trump. M-a făcut să cred că există o obligație contractuală a guvernului de a-l proteja pe Epstein.”

Această obligație există doar într-un context foarte precis: „Asta se întâmplă doar când vorbim de un informator confidențial la nivel național.”

Dezvăluirea ar avea un efect devastator: „Dacă rupi promisiunea față de Epstein, le arăți tuturor celorlalți informatori că statul nu își respectă promisiunile. Și atunci nimeni nu mai colaborează.”

Bustamante este categoric: „Nu vom afla niciodată adevărul. Și nu trebuie să-l aflăm.”

Motivul ține de modul în care funcționează statul modern: „Guvernul nu a fost construit pentru transparență. A fost construit pentru ca un grup mic de elite să aibă informația, iar restul să funcționeze liniștiți.”

De aceea, chiar dacă documentele sunt „declasificate”, procesul este controlat:

„Congresul vede primul, apoi face editări. Apoi Departamentul de Justiție mai face niște editări. Și abia la final ajunge ceva la public.”

Concluzie: a fost Epstein spion?

Răspunsul lui Andrew Bustamante este clar în esență, chiar dacă prudent în formulare:

„Cea mai realistă explicație este că Jeffrey Epstein a fost un informator confidențial al FBI, nu un agent CIA sau Mossad.”

Nu un spion clasic, ci o piesă într-un mecanism de intelligence intern, protejat pentru a furniza informații despre oameni mai puternici decât el.

Este un răspuns care nu oferă confort moral, dar explică de ce: dosarele nu sunt publicate integral, numele mari nu sunt anchetate, iar cazul rămâne, oficial, „închis”.

După cum spune Bustamante: „Guvernul va face orice pentru supraviețuirea sa. Iar dacă adevărul destabilizează sistemul, adevărul rămâne clasificat.”