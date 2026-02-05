Avertizări nowcasting ANM: cod portocaliu de viscol și cod galben de vânt

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni după-amiază, mai multe avertizări nowcasting de cod portocaliu și cod galben, valabile pentru zonele montane și pentru estul țării. Meteorologii avertizează asupra intensificărilor puternice ale vântului și a condițiilor meteo severe, cu impact semnificativ asupra circulației și siguranței populației.

Un cod portocaliu de viscol este în vigoare între orele 16:35 și 20:00 și vizează zonele montane situate la altitudini de peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Potrivit ANM, în aceste regiuni sunt prognozate ninsori însoțite de vânt puternic, cu rafale ce pot depăși 100–120 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, iar viscolul va face ca deplasarea pe traseele montane înalte să devină extrem de dificilă sau chiar imposibilă.

Meteorologii avertizează că fenomenele pot afecta activitățile turistice și transportul în zonele montane, fiind recomandată evitarea deplasărilor în intervalul menționat.

Cod galben de vânt în Dobrogea

De asemenea, ANM a emis un cod galben de vânt, valabil între orele 17:00 și 23:00, pentru județele Constanța și Tulcea. În aceste zone sunt așteptate intensificări locale ale vântului, cu rafale de 50–60 km/h.

Autoritățile recomandă populației să fie atentă la obiectele care pot fi dislocate de vânt și să evite activitățile în aer liber în zonele expuse.

Recomandări și precizări

Meteorologii sfătuiesc populația să evite deplasările în zonele afectate de fenomenele meteo periculoase, să se informeze din surse oficiale și să respecte eventualele recomandări ale autorităților locale.

Avertizările nowcasting emise de Administrația Națională de Meteorologie sunt avertizări de scurtă durată, valabile, de regulă, până la maximum șase ore, și vizează fenomene meteo periculoase care se manifestă sau sunt iminente. Acestea pot fi actualizate sau prelungite în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.