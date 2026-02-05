search
Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ruxandra Luca, surprinsă în ipostaze intime cu un chirurg căsătorit

0
0
Publicat:

Ruxandra Luca, vedeta de la Antena 1, cunoscută pentru aparițiile sale în cadrul emisiunii matinale Neatza cu Răzvan și Dani, a intrat în atenția presei după ce a fost surprinsă în compania unui bărbat care ar fi căsătorit. Cei doi au fost surprinși în ipostaze intime chiar în plină zi, marți, într-o benzinărie din zona Virtuții, notează CanCan.

Ruxandra Luca, vedeta de la Antena 1. FOTO: Instagram
Ruxandra Luca, vedeta de la Antena 1. FOTO: Instagram

Mamă a trei copii pe care îi crește după divorțul de partenerul alături de care a stat 20 de ani, Ruxandra Luca este apreciată pentru proiectele de televiziune în care vorbește despre parenting și oferă sfaturi asupra educației copiilor, se află acum în centrul unei mari controverse. 

Ipostaza rușinoasă în care a fost surprinsă vedeta TV

Conform informațiilor și imaginilor publicate de CanCan, Ruxandra Luca a fost surprinsă ieri în compania unui bărbat, despre care se spune că ar fi un renumit medic estetician, și că ar fi căsătorit. Scenele intime dintre cei doi, de pe bancheta din spate a automobilului, au făcut înconjurul Internetului. 

În momentul în care paparazzi publicației citate s-au apropiat de mașină, cei doi îndrăgostiți au fost luați pe nepregătite; prezentatoarea TV, pe jumătate dezbrăcată, dar acoperită cu haina de blană, a solicitat ajutorul polițiștilor care s-au deplasat la fața locului. 

După ce au stat de vorbă cu oamenii legii, iar aceștia au plecat, medicul și Ruxandra Luca au plecat cu mașina acestuia, a vedetei rămânând în benzinărie. 

Ruxandra Luca, despre viața de mamă singură a trei copii

Specialista în parenting a trecut printr-un divorț anevoios, care i-a dat viața peste cap, fiind nevoită să înceapă un nou capitol al vieții sale. În urmă cu câteva luni, Ruxandra Luca mărturisea că este ajutată de două doamne în creșterea copiilor: Albert (16 ani), Aris (10 ani) și Ava (5 ani)

Ruxandra Luca a divorțat în urmă cu aproximativ doi ani, după o relație de circa 20 de ani, și are trei copii. În declarațiile sale publice, vedeta a povestit despre dificultățile traversate după separare. 

Ea a detaliat modul în care își organizează viața de mamă singură: „Am zile în care simt că e sfârșitul lumii, iar altele în care sper că va urma ceva mai bun. Fiind singură cu ei, am ajutor din partea a două doamne. Am o doamnă care locuiește cu noi în casă, pentru că altfel nu s-ar putea. Și mai am o doamnă care e ca o bunică pentru copii și vine la noi mai rar, dar care vine mai mult pentru că au nevoie copiii, în special cei mici, de stabilitate. Mă trezesc la șase în fiecare dimineață, nu există altă oră de trezire, cel târziu la șase, ca să-i pot pregăti.”

Revenirea la televiziune și echilibrul personal

Ruxandra Luca a subliniat că jobul la „Super Neatza” a ajutat-o să treacă peste momentele grele.

„Chiar dacă nu am fost la fel de prezentă online în ultima perioadă, de stat degeaba nu am stat. Era și imposibil cu trei copii. Dar m-am concentrat și pe mine, să știți, nu doar pe ei. Am înțeles că trebuie să fiu bine, senină, echilibrată și, per total, întreagă la minte, ca să le pot rămâne stâlpul de care au nevoie”, declara vedeta în trecut.

Despre activitatea sa profesională și prezența online, ea a spus: „Dincolo de ce fac la mine acasă, am proiectele TV care mă țin în priză. Am mers la «Neatza» și a fost super fun, ca de obicei. Mă gândeam: «Uite, măi, muncești mult, dar faci ce-ți place, câștigi și bani din asta, ești mega norocoasă». Chiar sunt! Nu renunț nici la online, dimpotrivă. Doar că trebuie să simt că vreau să postez, că e ok, că am ceva de zis. Ideea nu e să postez la normă, ca să bifez ceva, ca să fiu în rând cu ceilalți. După chestia asta m-am ghidat mereu. Plus că sunt binevenite și pauzele, te resetează și te ajută să o iei de la capăt cu forțe proaspete.”

Ruxandra Luca reușește astfel să îmbine viața profesională cu responsabilitățile materne, în timp ce face față atenției publice crescute ca urmare a scandalului recent.

