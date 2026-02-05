În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade

O fabrică construită în Epoca de Aur, cu ajutorul companiei japoneze Fujitsu și proiectată să reziste cutremurelor de magnitudine extremă, lăsată în paragină de aproximativ 15 ani, va fi transformată în centru de cartier.

Secția de materiale fotosensibile a Azomureș, odinioară principalul brand românesc de filme și materiale fotografice, va fi transformată într-un centru urban multifuncțional, păstrând structura solidă a clădirilor construite cu Fujitsu. Clădirea, care a dominat piața internă și a servit cinematografia și spitalele României, trece de la epoca industrială la un hub de locuire, servicii și cultură.

Fabrica a rezistat nu doar cutremurelor, ci şi timpului

În inima Târgu-Mureșului, pe o suprafață de 6,6 hectare, se află fosta uzină de materiale fotosensibile Azomureș, o fabrică emblematică a Epocii de Aur, construită cu structuri prefabricate și cadre de beton armat, unele ridicate în colaborare cu compania japoneză Fujitsu în 1985.

Proiectată să reziste unui cutremur de 9,4 grade, clădirea nu poate fi demolată fără costuri exorbitante, ceea ce a determinat actualul proprietar, firma Romaris, să opteze pentru reconversie urbanistică.

Istoric

Halele prefabricate, birourile și laboratoarele multietajate, cu înălțimi de la parter la P+9, au găzduit ani la rând producția de filme și materiale fotosensibile, care acopereau aproximativ 75% din necesarul spitalelor din România și erau utilizate pe scară largă în cinematografie.

Pe vremuri mândria industriei românești și un simbol al tehnologiei de vârf importate și adaptate local, odată cu trecerea la tehnologia digitală, secția foto a devenit nerentabilă și a fost închisă în 2003.

De aproape două decenii, clădirile au rămas în mare parte nefolosite, deși au servit ocazional ca spații culturale, găzduind petreceri, spectacole de stand-up și alte evenimente.

În ciuda trecerii timpului, structura solidă și materialele de construcție au făcut ca fabrica să reziste anilor de nefolosire. Compartimentările interioare și zidăriile de închidere exterioare sunt afectate, dar clădirile rămân suficient de puternice pentru a fi integrate într-un proiect de reconversie urbanistică fără demolare.

Planuri pentru un hub comunitar

Actualul proiect, aflat în dezbatere publică prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ), prevede transformarea fostei uzine într-un centru de cartier multifuncțional, care să combine locuire, mică producție nepoluantă, servicii și activități culturale.

„Amplasamentul este propice folosirii de comunitate, prin reconversia urbanistică a incintei spre o zonă de centru de cartier, care poate atrage și locuitori din comunele limitrofe. Se propune adoptarea unei denumiri funcționale care permite reamenajarea, reconfigurarea, restructurarea «insulei» urbane ca un centru de cartier, care poate adăposti și mică producție nepoluantă, depozitare, locuințe, servicii”, se arată în documentaţia consultată de Economica.