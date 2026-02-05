search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
„L-am avertizat”. Omul de afaceri Dragoș Sprînceană rupe tăcerea, după raportul Congresului SUA: „Am fost în contact săptămânal cu Călin Georgescu”

Afaceristul român Dragoș Sprînceană, stabilit în Statele Unite și cunoscut anterior ca un posibil „emisar” al fostului premier Marcel Ciolacu, a reacționat miercuri, 4 februarie, după publicarea raportului preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA.

Dragoș Sprînceană Foto Facebook/Arhivă personală
Dragoș Sprînceană Foto Facebook/Arhivă personală

Documentul ridică întrebări privind anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024 și presupusa interferență a Rusiei în scrutin.

„Trebuie să înțelegeți că suntem obligați să urmăm canalele și declarațiile oficiale. Fără dovezi, nu avem de ales. Oamenii nu înțeleg asta! Dovezile au ajuns abia acum! Așa funcționează diplomația. Am fost în contact cu domnul Călin Georgescu săptămânal. Majoritatea oamenilor nici măcar nu știu asta. L-am avertizat în legătură cu anumite lucruri. A fost alegerea lui să nu ia în serios sfaturile mele”, a scris Sprînceană pe platforma X.

Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA acuză Comisia Europeană de imixtiune în procesele electorale ale mai multor state membre, inclusiv România, prin presiuni asupra platformelor de social media pentru cenzurarea anumitor conținuturi. Documentul menționează că alegerile prezidențiale din România din 2024 au fost anulate „fără probe” și că s-ar fi eliminat candidați pentru a favoriza „candidatul preferat de establishment”.

Raportul detaliază metodele folosite de Comisia Europeană, menționând că instituția ar fi presat platformele sociale să cenzureze conținutul înainte de alegerile naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, precum și înainte de scrutinul european din iunie 2024.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că România nu este vizată de Raportul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. 

„România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Referirile la alegerile prezidenţiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive şi reflectă doar parţial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă şi nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În acelaşi timp, chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe reţele de influenţă ascunsă, a prevenit şi a eliminat zeci de mii de conturi şi interacţiuni false şi a interzis sute de conturi care imitau candidaţi la preşedinţie”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj pe Facebook. 

Cine este Dragoș Sprînceană

Dragoș Sprînceană, în vârstă de 45 de ani, este originar din Constanța, a absolvit Facultatea de Management Financiar Contabil și a emigrat în Statele Unite în 2002, unde a început ca paznic într-un resort. În SUA, el a urmat și alte cursuri universitare și este membru al Partidului Republican.

În plan politic, afaceristul s-a declarat un susținător al lui Călin Georgescu, după primul tur al alegerilor prezidențiale anulate din România.

Sunt de acord complet cu viziunile lui Călin Georgescu, care se aliniază cu politica lui Donald Trump”, a spus în cadrul unei emisiuni al Ancăi Alexandrescu.

Dragoș Sprînceană a fost promovat public drept un „emisar special” al fostului premier Marcel Ciolacu, cu rolul de a facilita dialogul cu administrația Donald Trump. 

În aprilie 2025, Ciolacu anunța că România se va baza pe doi trimiși speciali pentru a „debloca” relația cu noua administrație de la Washington, Sprînceană fiind unul dintre aceștia datorită legăturilor sale cu Partidul Republican.

Ulterior, în urma mai multor declarații a acestuia, Marcel Ciolacu s-a distanțat parțial, declarând că nu există un „emisar” oficial în sensul diplomatic al cuvântului, ci doar cetățeni din diaspora care doresc să ajute la comunicare.

