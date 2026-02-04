Cum arată tablourile lui Ion Nicola, românul care a corespondat cu Jeffrey Epstein. Ce stil avea artistul care a lucrat în reședințele milionarului

Au fost identificate mai multe tablouri semnate de pictorul Ion Nicola, artistul român care a schimbat e-mailuri cu Jeffrey Epstein, milionarul condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori. Nicola a lucrat aproape un deceniu în reședințele private ale lui Epstein, realizând lucrări de zugrăvire și amenajare chiar în camerele unde aveau loc abuzurile, potrivit documentelor desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA.

Din tablourile identificate de Libertatea reiese că stilul preferat al lui Ion Nicola era preponderent abstract, concentrat pe jocuri cromatice și infuzii de culoare aplicate spațiilor și obiectelor, fără reprezentarea figurii umane. Niciuna dintre lucrările identificate nu este datată.

Una dintre ele, intitulată „The Silhouette” („Silueta”), se remarcă prin nuanțe de roz și alb aplicate în straturi fluide, care dau impresia că se scurg pe pânză. Lucrarea nu conturează o siluetă recognoscibilă în sens clasic, sugerând mai degrabă o prezență difuză, aproape dizolvată în culoare, accentul fiind pus pe atmosferă și impact cromatic. Stilul abstract se regăsește și în tabloul „Albastrul” (The Blue!), dar și în „Unghiul”, care evită aproape complet figura umană, mizând pe forme difuze, contraste de tonuri și atmosferă, mai degrabă decât pe narațiune sau portret.

Două dintre lucrările semnate de Nicola nu au titlu, fiind prezentate ca opere fără denumire. Într-un alt tablou, artistul se concentrează asupra naturii statice, reprezentând un măr, o ceașcă de ceai, un pahar și o sticlă. Compoziția este sobră, fără prezență umană, iar accentul cade pe forme simple și pe jocul cromatic, sugerând preocuparea constantă a pictorului pentru obiecte și spații.

Ion Nicola, „om bun la toate” în dosarul Epstein

Ion Nicola este originar din Tulcea, oraș în care locuia și în perioada în care a lucrat pentru Epstein. Documentele desecretizate arată că pictorul apare de peste 2.500 de ori în dosarul milionarului, fiind descris drept un „om bun la toate” în anturajul acestuia.

Într-un e-mail din 3 decembrie 2016, Nicola îi scria lui Epstein: „Urmează să pornesc într-o călătorie lungă, cu tranzit prin New York și Paris, după care mă voi întoarce la București. De acolo voi lua autobuzul spre Tulcea”, o deplasare de aproximativ patru ore și jumătate.