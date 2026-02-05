Accident grav pe DN 26, în județul Galați. Cinci persoane rănite, inclusiv un copil, după ce un șofer a intrat pe contrasens

Cinci persoane, printre care și un copil de 11 ani, au fost rănite într-un accident rutier grav produs joi după-amiază pe DN 26, în județul Galați. Evenimentul a avut loc în afara localității Vânători, după ce un șofer a pătruns pe sensul opus de mers și a lovit alte două autoturisme.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, „la data de 5 februarie 2026, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 26, în afara localității Vânători, județul Galați”.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că „un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 61 de ani, din municipiul Galați, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din localitatea Vânători, iar ulterior cu un alt autoturism condus de o femeie de 39 de ani, din comuna Tulucești”. Cele două autoturisme lovite circulau din direcția municipiului Galați către localitatea Tulucești.

Cinci victime transportate la spital

În urma impactului, „au fost rănite cinci persoane, respectiv bărbatul de 61 de ani, conducătoarea auto și alte trei pasagere din același autoturism, cu vârste cuprinse între 11 și 37 de ani”. Toate victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Poliția mai precizează că „conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”.

În acest caz a fost întocmit „dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.