Un bloc de nouă etaje afectează radarul militar de la Cârcea. Aviz MApN schimbat „din pix”: „Nu avem toleranță pentru astfel de fapte”

Un dezvoltator imobiliar a ridicat la Craiova un bloc de nouă etaje în imediata apropiere a unor depozite de muniție, fără a respecta distanța legală și afectând funcționarea radarului militar de la Cârcea. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a dat inițial aviz negativ, însă documentul a fost ulterior schimbat în favorabil, fapt care a declanșat o anchetă internă.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, într-o conferință de presă, că este vorba despre ansamblul rezidențial „Satina Park” din Craiova. În august 2024, dezvoltatorul a solicitat avizul MApN pentru autorizația de construire.

„Ministerul Apărării a avizat negativ, pentru că nu se respectau distanțele față de obiectivele militare. Ce vă imaginați, rrei săptămâni mai târziu a venit aceeași cerere și, de data aceasta, a fost avizată pozitiv. Blocul este deja construt, ridicat la nivel de structură. Nu respectă nici distanța legală față de depozitele de muniție, nici regimul de înălțime”, a spus Miruță.

Potrivit ministrului, clădirea afectează traiectoria radarului militar de la Cârcea.

„Există un radar militar care nu mai poate baleia întreg spectrul, pentru că fasciculul se lovește de un anumit sector de cerc, de această clădire care a fost ridicată. (...) Vor fi luate măsuri de verificare privind persoana care a schimbat avizul. Pentru astfel de lucruri nu avem toleranță pentru astfel de fapte”, a subliniat Radu Miruță.

Radu Miruță a arătat că situația de la Craiova nu este una singulară. În urmă cu un an, în aceeași zonă a fost propusă construirea unui depozit logistic al unei mari companii din România, care afecta performanța radarului de la Cârcea.

„Am mers în instanță, s-a dispus sistarea lucrărilor”, a adăugat ministrul.

1.000 de hectare de teren MApN, „vânate” pentru afaceri imobiliare

Ministrul Apărării a vorbit și despre presiunea pusă, în ultimii ani, pe terenurile aflate în proprietatea MApN.

„Peste 1.000 de hectare din zone cu potențial imobiliar major au fost transferate de la MApN, cu condiția ca în cinci ani să se construiască locuințe pentru personalul militar, la prețuri avantajoase. Din verificări vorbim despre 2.387 de locuințe care nu s-au ridicat. Este evidentă intenția de a te uita spre terenuri ale MApN pentru a le trece încet, încet, într-o altă zonă”, a spus Miruță.

El a anunțat că va propune stoparea acestor demersuri: „Să dai 37 de hectare și să spui că vei face ceva acolo, cu scopul ca apoi să le treci în privat, și să ajungă afaceri imobiliare, este ceva ce eu nu voi tolera”.