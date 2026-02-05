search
Joi, 5 Februarie 2026
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am o simplă curiozitate”

Publicat:

Un incident neobișnuit s-a petrecut recent în Imperia, Italia, unde un șofer a fost sancționat pentru depășirea limitei de viteză cu doar 0,08 km/h, după aplicarea marjei de eroare a radarului.

Mașină de poliție Italia FOTO: arhivă, adevărul
Mașină de poliție Italia FOTO: arhivă, adevărul

Bărbatul a achitat amenda fără a o contesta, dar a trimis autorităților o scrisoare. În mesajul său, acesta subliniază atât corectitudinea actului administrativ, cât și absurditatea aparentă a cazului. 

Potrivit presei locale, incidentul s-a petrecut pe Via Nazionale, una dintre principalele artere ale orașului. 

„Vă scriu în legătură cu procesul-verbal primit recent, referitor la depășirea limitei de viteză, care, după aplicarea marjei de eroare, este de 0,08 km/h. Mă supun, desigur, infailibilității matematicii și legitimității depline a sancțiunii, pe care am achitat-o deja în termenii prevăzuți, fără nicio intenție de a o contesta”, a scris acesta, potrivit riviera24.

Bărbatul explică apoi că, deși a respectat legea și a plătit amenda, situația i se pare un caz extrem de rar, care merită analizat. 

„Am însă o simplă curiozitate, mă întreb dacă o încălcare de o asemenea amploare reprezintă un caz statistic rar sau, eventual, cea mai mică valoare sancționată vreodată în cadrul controalelor comunale. Episodul oferă, în opinia mea, un interesant prilej de reflecție asupra raportului dintre respectarea strictă a regulilor și bunul-simț în aplicarea acestora, inclusiv din perspectiva percepției cetățeanului”, a mai transmis șoferul amendat. 

