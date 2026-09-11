Omul de afaceri Fănel Bogos, controlat de DSVSA: inspectorii au stat ore întregi la poarta fermei. Ce au găsit în loc de bovine

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui au efectuat un control la una dintre fermele asociate omului de afaceri Fănel Bogos, din localitatea Bădeana.

Omul de afaceri Fănel Bogoș Foto: Facebook

Verificarea a început după ce inspectorii au observat instalații de ventilație specifice halelor pentru creșterea păsărilor, deși exploatația figurează în evidențele sanitar-veterinare ca fiind autorizată pentru creșterea bovinelor.

Accesul inspectorilor în fermă a fost întârziat timp de câteva ore, fiind necesară intervenția Poliției și a Jandarmeriei pentru ca reprezentanții DSVSA să poată intra în exploatație și să efectueze verificările.

După pătrunderea în fermă, inspectorii au constatat prezența unor efective foarte mari de păsări în șase hale și două boxe. Potrivit estimărilor preliminare, în exploatație se aflau aproximativ 150.000 de păsări, relatează vremea nouă.

Ce verifică inspectorii DSVSA

Potrivit sursei citate, autoritățile sanitar-veterinare verifică în prezent dacă păsările sunt crescute cu respectarea tuturor cerințelor legale și dacă sunt îndeplinite condițiile privind protecția și bunăstarea acestora.

De asemenea, sunt verificate densitatea efectivelor, spațiul disponibil, accesul la hrană și apă, ventilația, condițiile de igienă și microclimat, precum și starea generală a păsărilor.

Inspectorii urmăresc documentele privind originea și proveniența efectivelor, trasabilitatea acestora, statutul de sănătate și situația epidemiologică.

În evidențele DSVSA Vaslui, obiectivul este autorizat și înregistrat sanitar-veterinar pentru activitatea de creștere a bovinelor.

DSVSA se teme că păsările ar putea fi mutate

Inspectorii intenționează să continue verificările și pe 11 septembrie 2026 și au solicitat sprijinul Poliției pentru desfășurarea controlului. Una dintre preocupările autorității este posibilitatea ca păsările să fie transportate din exploatație înainte de finalizarea verificărilor, inclusiv pe timpul nopții.

DSVSA Vaslui avertizează că deplasarea necontrolată a unor păsări al căror statut de sănătate nu este cunoscut poate genera riscuri pentru sănătatea animalelor și biosecuritate și poate îngreuna stabilirea situației existente în fermă.

Pentru gestionarea situației, DSVSA a solicitat și sprijinul Instituției Prefectului-Județul Vaslui, în vederea coordonării între autoritatea sanitar-veterinară și structurile Ministerului Afacerilor Interne implicate.

Ferma ar fi fost închiriată unei alte firme

În timpul controlului, angajații din exploatație le-ar fi transmis inspectorilor că accesul nu poate fi permis până la sosirea reprezentantului societății care administrează ferma.

Ulterior, DSVSA ar fi fost informată că ferma din Bădeana este închiriată unei alte societăți, BND Agregate, companie înregistrată în județul Timiș.

Potrivit informațiilor prezentate de presa locală, societatea și-ar fi modificat recent domeniul de activitate, incluzând activități de transport de mărfuri, inclusiv transportul de animale vii. În aprilie 2026, compania și-ar fi deschis un punct de lucru în localitatea Banca, unde omul de afaceri Fănel Bogos deține mai multe active.

Fănel Bogos este cercetat de procurorii DNA Iași într-un dosar de corupție

Controlul de la ferma din Bădeana are loc în contextul în care omul de afaceri Fănel Bogos este cercetat într-un dosar instrumentat de DNA Iași. Ancheta vizează fapte de corupție și are la bază conflictul dintre omul de afaceri și autoritățile sanitar-veterinare, după ce, în urma unui focar de salmoneloză, peste 230.000 de păsări din fermele sale au fost sacrificate.

Potrivit anchetatorilor, Bogos ar fi apelat la persoane cu influență pentru a determina schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, în contextul demersurilor sale pentru obținerea unor despăgubiri și pentru diminuarea presiunii exercitate prin controalele sanitar-veterinare.

În dosar este cercetat și Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, iar printre persoanele menționate în anchetă se află Cristina Trăilă. Aceasta a fost pusă sub urmărire penală pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite.