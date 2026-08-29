Cum a intrat Fănel Bogos la Ilie Bolojan: „Mă dă afară pe ușă și intru pe geam”

Omul de afaceri Fănel Bogos, cercetat în dosarul instrumentat de DNA Iași privind presupuse intervenții pentru obținerea unor despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro, susține că a ajuns în biroul premierului interimar Ilie Bolojan în urma unor demersuri făcute pentru salvarea afacerii sale și pune „reușita” pe seama determinării sale.

Fănel Bogos Foto: FB Fănel Bogos

Fănel Bogos a explicat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că întâlnirea cu șeful Executivului a avut loc la insistențele sale.

„Mă dă afară pe ușă și intru pe geam”, a descris plastic procedura.

Afaceristul a subliniat că problemele întâmpinate de companiile pe care le conduce au fost l-au determinat să caute sprijin la nivel guvernamental. Potrivit acestuia, înainte de întâlnirea cu premierul a avut discuții atât cu Mihai Barbu, cât și cu Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Bogos a negat însă existența unor plăți sau beneficii oferite pentru organizarea întrevederii.

Dosarul DNA și conflictul cu DSVSA Vaslui

Ancheta procurorilor anticorupție are la bază un conflict mai vechi dintre Fănel Bogos și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Omul de afaceri susține că instituția i-a respins o cerere de despăgubiri după sacrificarea a peste 230.000 de păsări în urma unui focar de salmoneloză.

Potrivit DNA, Bogos ar fi apelat la persoane cu influență politică pentru a determina schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. În dosar sunt menționați fostul lider PNL Vaslui Mihai Barbu și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Procurorii susțin că demersurile urmăreau înlocuirea directorului instituției cu o persoană agreată de afacerist, în vederea obținerii unor avantaje, inclusiv aprobarea despăgubirilor și reducerea presiunii controalelor sanitar-veterinare asupra fermelor sale.

Anterior, Bolojan a confirmat că s-a întâlnit cu Fănel Bogos la Palatul Victoria, precizând că întrevederea a fost programată prin procedurile obișnuite ale cabinetului și că nu avea cunoștință despre eventuale probleme judiciare ale acestuia.

Între timp, Cristina Trăilă și-a dat demisia din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, declarând că este nevinovată și că își va susține punctul de vedere în cadrul anchetei.

În ciuda unor informații vehiculate în ultimele zile, premierul Ilie Bolojan nu a fost citat la DNA, nici la Iași, nici la București, a subliniat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Precizarea a fost făcută vineri, la finalul ședinței Executivului, în contextul anchetei DNA care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș.