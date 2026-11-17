Un oraș din România a fost desemnat Oraș European al Crăciunului 2027, într-o competiție internațională în care au fost premiate și două destinații din Elveția și Croația. Ceremonia oficială de premiere va avea loc pe 3 decembrie 2026, la Barcelona, sub înaltul patronaj al Parlamentului European.

Orașul Baia Mare Foto: FB

Distincția nu a ajuns la Craiova, cunoscută pentru unul dintre cele mai apreciate târguri de Crăciun din Europa, ci în nordul țării, la Baia Mare. Municipiul a obținut punctajul maxim cu un proiect care pune în valoare tradițiile Maramureșului, colindele, cultura locală și implicarea comunității.

Anunțul a fost făcut pe 17 noiembrie de Euronews, care a prezentat cele trei destinații câștigătoare ale celei de-a zecea ediții a competiției „European Capital of Christmas”. Astfel, Basel, din Elveția, a primit titlul de Capitală Europeană a Crăciunului 2027, Baia Mare a fost desemnat Oraș European al Crăciunului, iar localitatea Omiš, din Croația, a câștigat titlul de Sat European al Crăciunului.

Decizia a fost luată de un juriu internațional prezidat de Danuta Hübner, fost comisar european pentru Politică Regională. Potrivit administrației din Baia Mare, proiectul municipiului a obținut punctajul maxim, iar acordarea distincției a întrunit unanimitatea voturilor juriului.

Ce pregătește Baia Mare pentru Crăciunul din 2027

Programul propus de administrația locală se va desfășura în perioada 26 noiembrie 2027 – 10 ianuarie 2028 și se adresează tuturor generațiilor, de la copii și tineri până la părinți și bunici.

Colindul se află în centrul proiectului, iar grupurile locale și colindătorii din satele Maramureșului vor aduce în oraș obiceiurile de Crăciun, portul popular și poveștile păstrate din generație în generație.

Planul include două patinoare, un traseu de lumini care va lega centrul vechi de Parcul Mara și transformarea Muzeului Satului într-un spațiu dedicat tradițiilor locale de iarnă.

Piața Libertății din Centrul Vechi va găzdui cele mai multe dintre festivități, în timp ce Parcul Mara va fi locul de desfășurare a tradiționalului târg caritabil, organizat de Serviciul Public de Asistență Socială. Cele două zone vor fi conectate printr-un tren turistic special.

Un element important al candidaturii îl reprezintă și diversitatea comunității locale. În Baia Mare trăiesc de secole români, maghiari, germani, evrei și romi, iar în ultimii ani orașul a primit și comunități de ucraineni.

Primarul anunță un brad cu 700 de globuri care vor conține fotografii ale localnicilor Foto: FB

Organizatorii competiției au apreciat tocmai această conviețuire, pe care proiectul o prezintă drept una dintre semnificațiile Crăciunului.

„Dosarul de candidatură privește această conviețuire ca pe însăși semnificația Crăciunului său, care, potrivit documentației, își propune să fie «o lucrare a inimii»”, au transmis organizatorii.

Primarul anunță un brad cu 700 de globuri care vor conține fotografii ale localnicilor

Primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, spune că obținerea titlului reprezintă atât o recunoaștere importantă, cât și o responsabilitate pentru administrația locală.

„Așa cum știți, municipiul nostru a câștigat oficial titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. O recunoaștere importantă, care ne onorează, dar și o responsabilitate pe măsură, pentru că ne-am asumat ca felul în care celebrăm noi sărbătorile de iarnă să devină un reper nu doar pentru maramureșeni, ci și pentru turiștii care vor veni să ne viziteze din țară și din străinătate”, a declarat Ioan Doru Dăncuș.

Edilul a anunțat că administrația locală va începe pregătirile încă din acest an, pentru ca Târgul de Crăciun din 2026 să fie o avanpremieră a evenimentului european din anul următor.

„Așadar, până la anul, avem ocazia să facem câteva «repetiții». Și începem chiar de acum, pentru că ne dorim ca sărbătorile din acest an să fie cu adevărat de poveste, cele mai frumoase de până acum, cu un Târg de Crăciun pe măsură!”, a transmis primarul.

Printre surprizele pregătite pentru Centrul Vechi se numără un brad LED spectaculos, împodobit cu 700 de „globuri vii”. Instalația va simboliza cei 700 de ani ai orașului, aniversare care urmează să fie marcată în perioada următoare.

Globurile vor conține fotografii trimise de băimăreni, cu familiile, copiii și oamenii dragi.

„Printre surprizele pe care le pregătim în Centrul Vechi se regăsește un brad LED spectaculos, împodobit cu 700 de «globuri vii», care simbolizează cei 700 de ani ai orașului nostru pe care îi vom aniversa curând: fotografiile voastre, ale cetățenilor, cu oameni dragi, cu familiile voastre, cu copiii voștri, cu zâmbete și amintiri”, a explicat Ioan Doru Dăncuș.

Participarea se face prin completarea unui formular și încărcarea fotografiilor pe pagina www.baiamare.ro/Brad.

Ce înseamnă titlul european pentru municipiu

Dincolo de distincția în sine, Baia Mare va putea utiliza oficial titulatura și identitatea vizuală „European City of Christmas 2027”. Recunoașterea oferă și o oportunitate de promovare internațională, municipiul urmând să fie prezentat în rețeaua europeană a orașelor câștigătoare, alături de Basel și Omiš.

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Primarul spune că administrația locală intenționează să valorifice această vizibilitate pentru a atrage turiști, a susține afacerile locale și a promova tradițiile Maramureșului în străinătate.

„Dincolo de titlul în sine, această distincție ne oferă dreptul de a utiliza oficial titulatura și identitatea vizuală «European City of Christmas 2027», dar și o importantă oportunitate de promovare internațională. Baia Mare va fi prezentată în rețeaua europeană a orașelor câștigătoare, alături de Basel și Omiš, iar noi vom putea valorifica această recunoaștere pentru a atrage turiști, pentru a susține afacerile locale și pentru a face și mai cunoscute tradițiile și frumusețea Maramureșului publicului internațional. La baza candidaturii noastre a stat un proiect care pune în valoare identitatea noastră locală și tradițiile Maramureșului, dar care privește în același timp spre viitor”, a declarat Ioan Doru Dăncuș.

Ceremonia oficială de premiere va avea loc pe 3 decembrie 2026, la Barcelona, sub înaltul patronaj al Parlamentului European.

Competiția este organizată de Christmas Cities Network și are, începând cu ediția din 2026, trei categorii, stabilite în funcție de numărul de locuitori: Capitala Europeană a Crăciunului, pentru orașele cu peste 150.000 de locuitori; Orașul European al Crăciunului, pentru localitățile cu peste 10.000 și sub 150.000 de locuitori; și Satul European al Crăciunului, pentru localitățile cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Înscrierea în competiție a fost gratuită, fiecare oraș putând depune un singur proiect.

În 2026, Barcelona deține titlul de Capitală Europeană a Crăciunului, Wels, din Austria, este Orașul European al Crăciunului, iar Kirkop, din Malta, este Satul European al Crăciunului.

Juriul internațional care a desemnat câștigătorii ediției din 2027 a reunit personalități din domeniul politicilor europene, culturii și administrației publice: prof. dr. Danuta Hübner, fost comisar european pentru Politică Regională, Íñigo Méndez de Vigo, fost ministru al Educației, Culturii și Sportului din Spania, Francisco Fonseca Morillo, Alberto Gutiérrez Alberca, Ainhoa García Jabonero și Mercedes Guillamón. Din juriu au făcut parte și reprezentanți ai localităților câștigătoare din 2026: Nadia Quevedo Muñoz, din partea Barcelonei, Andreas Rabl, primarul orașului Wels, și Matthew Agius Zammit, primarul localității Kirkop.

Basel, orașul cu peste un milion de vizitatori la târgul de Crăciun

Basel, din Elveția, a fost desemnată Capitala Europeană a Crăciunului 2027, preluând titlul de la Barcelona.

Orașul are o tradiție a târgurilor de Crăciun care datează din 1978. În prezent, evenimentul atrage anual peste un milion de vizitatori, care vin să descopere standurile amenajate în piața Barfüsserplatz și în apropierea bisericii Barfüsserkirche.

Din 2023, programul sărbătorilor include și „Zauberhöfe”, adică „curți fermecate”, amenajate în centrul vechi din noiembrie până în decembrie. Acestea oferă vizitatorilor spații de relaxare, departe de agitația cotidiană.

La Teatrul din Basel, în cadrul Zilelor Adventului, publicul beneficiază de intrare gratuită la spectacole în fiecare seară, în perioada 1-23 decembrie.

În dosarul de candidatură a fost evidențiată și parada Harley Niggi-Näggi, organizată din 1999. Motocicliști îmbrăcați în costume de Moș Crăciun străbat centrul orașului pe motociclete Harley-Davidson pentru a strânge fonduri destinate organizațiilor caritabile.

Un sat cu numai 11 locuitori atrage 70.000 de turiști de Crăciun

Titlul de Sat European al Crăciunului 2027 a revenit localității Omiš, din Croația. Elementul central al candidaturii a fost satul de Crăciun Nart, o așezare în care locuiesc permanent doar 11 persoane, toate membre ale familiei Lučić.

Deși are o populație foarte mică, satul atrage aproximativ 70.000 de vizitatori în perioada Adventului datorită unui traseu iluminat de doi kilometri, decorat cu peste cinci milioane de lumini LED.

Imagini de la cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, care s-a deschis la Craiova: 100.000 de oameni au venit la inaugurare

Programul include muzică tradițională interpretată de grupuri klapa, o scenă vie a Nașterii Domnului, preparate culinare de la cel puțin zece ferme de familie și un adăpost care găzduiește peste 150 de animale. La evenimente participă și asociații folclorice și trupe de teatru.

Satul se întinde pe aproape 40.000 de metri pătrați, iar instalațiile luminoase urmează traseele existente, copacii autohtoni și zidurile tradiționale din piatră uscată.

Organizatorii au remarcat faptul că majoritatea decorațiunilor sunt realizate manual, din materiale naturale sau reciclate, fiind depozitate, reparate și refolosite în fiecare an.

Craiova, desemnată cea mai bună piață de Crăciun din Europa în 2026

Deși nu a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027, Craiova rămâne una dintre cele mai cunoscute destinații românești pentru sărbătorile de iarnă.

Orașul a fost desemnat de European Best Destinations cea mai bună piață de Crăciun din Europa pentru 2026, în urma votului turiștilor, obținând peste 142.000 de voturi, potrivit presei internaționale.

1/12 Târgul de Crăciun desemnat cel mai frumos din Europa și-a deschis porțile Foto: FB/Olguța Lia Vasilescu

Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în mai multe piețe ale orașului și se întinde pe aproximativ 280.000 de metri pătrați. Printre atracții se numără milioane de lumini LED, o roată panoramică de 40 de metri, un patinoar, căsuțe decorate și spectacole pentru toate vârstele.

Cele două distincții provin din competiții diferite: European Best Destinations premiază destinațiile și târgurile de Crăciun în urma votului publicului, în timp ce Christmas Cities Network acordă titlurile de Capitală, Oraș și Sat European al Crăciunului în urma evaluării dosarelor de candidatură de către un juriu internațional.