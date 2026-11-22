Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, afirmă că, după debarcarea lui Ilie Bolojan de la șefia Executivului, există presiuni din partea aleșilor locali ai PSD pentru alocarea unor fonduri suplimentare și că unul dintre membrii Guvernului refuză să cedeze. Edilul social-democrat îl indică pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, drept principalul susținător al disciplinei bugetare.

Foto: FB Lia Olguța Vasilescu

Primarul Buzăului a declarat la Digi 24 că, dipă schi în contextul pregătirii bugetului pentru 2027, numeroși primari și lideri locali solicită fonduri suplimentare de la Guvern.

„Există o astfel de așteptare. Toată lumea cere bani”, a declarat edilul PSD.

Constantin Toma afirmă însă că există un singur membru al Executivului care pune „frână” acestor presiuni și insistă asupra limitelor bugetare li îl indică pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Edilul a relatat un schimb de replici care ar fi avut loc la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, unde ministrul Finanțelor a transmis un mesaj ferm către aleșii locali.

„Îmi place Alexandru Nazare. Colega mea, Olguța Vasilescu, după ce a luat cuvântul domnul ministru de Finanțe, a spus «ne criticați, de ce ne criticați?». Nazare a spus «ăștia sunt banii, asta e marfa. Nu avem ce face». Trebuie să luăm măsuri cu toții, să mergem în continuare. Bineînțeles că colegii cer bani. Nu mai sunt”, l-a citat Toma pe Nazare

„Îmi place omul, așa cum a fost la adunarea generală a Asociației Municipiilor din România, era foarte decis: «Ăștia sunt banii, asta e marfa. Nu avem ce face”,

Primarul Buzăului apreciază poziția ministrului și consideră că menținerea disciplinei financiare este esențială în actualul context economic.

„Sper să țină Dumnezeu decizia”, a afirmat edilul, adăugând că, în opinia sa, această abordare „salvează România”.

Constantin Toma spune că ministrul Finanțelor a atras atenția asupra relațiilor României cu instituțiile și creditorii internaționali.

„Nu am scăpat”, ar fi avertizat Nazare, potrivit relatării primarului, făcând referire la discuțiile cu firmele de rating, creditorii externi și Comisia Europeană.

În același timp, edilul a criticat dimensiunea aparatului politic și administrativ, afirmând că există cheltuieli excesive inclusiv la nivel parlamentar.

„Este o risipă absolut îngrozitoare”, a spus Toma.