 Un vas turistic cu 115 oameni la bord a fost cuprins de flăcări în Turcia. Pasagerii, inclusiv copii, au sărit în mare pentru a se salva | adevarul.ro
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Un vas turistic cu 115 oameni la bord a fost cuprins de flăcări în Turcia. Pasagerii, inclusiv copii, au sărit în mare pentru a se salva

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O ambarcațiune turistică la bordul căreia se aflau 115 persoane a luat foc joi, în apropiere de Fethiye, în provincia Muğla, una dintre cele mai populare regiuni turistice din sud-vestul Turciei. Flăcările s-au extins rapid, iar pasagerii, inclusiv copii, au fost nevoiți să-și pună vestele de salvare și să sară în mare.

Incendiu devastator pe un vas plin cu turiști FOTO: X
Incendiu devastator pe un vas plin cu turiști FOTO: X

Incendiul a izbucnit în timp ce vasul efectua o excursie turistică în zona golfului Katrancı, în apropiere de Fethiye.

sursa video: X/Маrina_Wolf

În momentul în care flăcările au început să cuprindă ambarcațiunea, oamenii aflați la bord au intrat în panică și au sărit în apă, purtând veste de salvare, scrie turkiyetoday.

După ce autoritățile au primit un apel de urgență, echipajele Gărzii de Coastă din Turcia au intervenit rapid. La fața locului au fost trimise și echipe medicale, iar mai multe ambarcațiuni din apropiere s-au alăturat operațiunii de salvare.

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, 107 dintre cele 115 persoane aflate la bord au fost evacuate și aduse în siguranță la mal. Operațiunile de salvare au continuat pentru recuperarea celorlalți pasageri.

Persoanele ajunse pe uscat au fost preluate de echipele medicale și sunt supuse unor evaluări pentru a se stabili dacă au suferit răni sau au avut nevoie de îngrijiri în urma incidentului.

Nu au fost raportate, până la acest moment, decese.

Ambarcațiunea a fost grav avariată și a început să se scufunde

Incendiul a provocat pagube importante vasului. Flăcările au cuprins o mare parte a ambarcațiunii, iar aceasta a fost grav avariată. Ulterior, vasul a început să se scufunde.

Imagini difuzate de presa turcă arată ambarcațiunea cuprinsă de flăcări și afectată grav de incendiu.

Vasul efectua ceea ce în Turcia este cunoscut drept un „blue tour”, o excursie de agrement cu ambarcațiunea de-a lungul golfurilor și zonelor de coastă. Zona Fethiye este o destinație turistică foarte populară, inclusiv în rândul turiștilor britanici.

11 persoane au ajuns la spital

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile maritime turce, 11 persoane au fost transportate la spital după ce au inhalat fum.

Autoritățile nu au precizat dacă printre cele 11 persoane se aflau și copii.

Ambarcațiunea, cunoscută drept „Toys Boat”, era destinată familiilor și oferea pasagerilor mese, jocuri și activități de divertisment pentru copii. Operatorul vasului susține că excursiile sunt concepute pentru a le oferi celor mici o experiență de vacanță.

Într-un mesaj publicat pe Facebook după incident, operatorul a transmis că pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță.

Deocamdată, cauza incendiului nu este cunoscută. Autoritățile turce au deschis o anchetă pentru a stabili în ce condiții a izbucnit focul și de ce flăcările s-au extins atât de rapid.

Operațiunea de salvare și evaluarea pasagerilor au început imediat după primirea apelului de urgență, iar autoritățile continuă să verifice situația tuturor persoanelor aflate la bord în momentul izbucnirii incendiului.

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