România intră sub influența unui episod de vreme severă. ANM a emis mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu de vânt și ninsori viscolite, în timp ce temperaturile vor scădea semnificativ în zilele următoare, ajungând sub valorile normale pentru sfârșitul lunii noiembrie.

Avertizările vizează aproape toată țara Foto: Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică mai multe avertizări de vreme rea, care vizează aproape întreaga țară.

Meteorologii anunță ninsori viscolite la munte, rafale de până la 120 km/h, ploi însemnate cantitativ și o răcire accentuată a vremii.

Prima avertizare, de Cod galben, este valabilă duminică, între orele 10.00 și 22.00. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va sufla cu putere, viteza rafalelor urmând să ajungă la 80-100 km/h.

Foto: ANM

Un nou Cod galben intră în vigoare duminică seară, la ora 22.00, și va rămâne activ până luni la prânz. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt prognozate ninsori consistente, cu acumulări de 10-25 l/mp. În aceste zone se va depune un strat de zăpadă de 10-15 centimetri, care izolat poate ajunge la 25 de centimetri.

Foto: ANM

Tot în intervalul menționat, în sudul Banatului sunt așteptate ploi importante cantitativ, cu acumulări locale de 25-30 l/mp și, pe alocuri, de până la 40 l/mp.

Cod portocaliu de viscol puternic

Luni, între orele 12.00 și 23.00, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură va fi în vigoare un Cod portocaliu de viscol puternic. La peste 1.700 de metri altitudine, vântul va atinge la rafală 100-120 km/h, iar vizibilitatea va coborî sub 50 de metri.

Foto: ANM

În aceeași perioadă, un Cod galben de ninsori viscolite va afecta Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Meteorologii estimează depunerea unui nou strat de zăpadă, de 5-10 centimetri, în condițiile unor rafale de 60-90 km/h.

Tot luni, intensificări ale vântului sunt prognozate și în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și nord-estul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei, precum și în Dobrogea. În aceste regiuni, viteza vântului va ajunge la 50-70 km/h.

Meteorologii au emis și o informare de vreme rea valabilă până marți seară. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în zonele montane și în nordul Moldovei ploile se vor transforma treptat în ninsoare.

În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase, ploile vor fi urmate de lapoviță și ninsoare începând de luni după-amiază. În restul regiunilor vor predomina ploile.

La munte, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-30 de centimetri, iar local, în zonele deluroase din centrul și nordul țării, se pot depune între 2 și 6 centimetri de zăpadă.