Serviciul Forestier al Statelor Unite a publicat trei dosare referitoare la Bigfoot, una dintre cele mai cunoscute creaturi din folclorul american. Documentele includ relatări despre presupuse apariții ale creaturii și o anchetă desfășurată în 1982, după descoperirea unor urme uriașe într-o pădure națională.

Documentele includ relatări despre presupuse apariții ale Bigfoot. Foto: arhivă

Concluzia anchetatorilor a fost însă că urmele ar fi fost, cel mai probabil, rezultatul unei farse.

Cele trei dosare, intitulate „Documente despre Bigfoot/Sasquatch”, au fost încărcate pe 15 octombrie în arhiva digitală a Serviciului Forestier, potrivit publicației The Washington Post. Publicarea lor a avut loc în aceeași perioadă în care guvernul federal american a făcut publice noi documente despre OZN-uri.

Materialele conțin informații despre mai multe presupuse apariții a Bigfoot. Un document redactat în 1980 prezintă mărturia lui Leo Kinney, care povestește că, în anii 1940, a descoperit împreună cu trei vânători urme de mari dimensiuni în apropiere de Petty Creek, în statul Montana. Dosarele includ și o apariție în 2003, în comitatul Sanders, precum și informații despre un eveniment organizat de personalul Serviciului Forestier în California, sub numele „Bigfoot în curtea ta”.

Ce au stabilit anchetatorii după examinarea urmelor din 1982

Cel mai amplu document privește o investigație din 1982, desfășurată în bazinul hidrografic Mill Creek, în Pădurea Națională Umatilla. Pe 17 iunie, biologul specializat în fauna sălbatică Rodney L. Johnson a participat la examinarea unor urme atribuite lui Bigfoot, descoperite în trei locuri din apropierea pârâului Low Creek.

Într-o notă redactată a doua zi, Johnson a consemnat observațiile sale, însoțite de fotografii, măsurători și mulaje din gips. Concluzia sa a fost că urmele nu proveneau de la o creatură bipedă de mari dimensiuni.

„Pe baza mai multor aspecte, consider că urmele observate în locurile «A» și «B», de-a lungul pârâului Low Creek, au fost lăsate de altceva decât de o creatură bipedă cu o greutate de peste 135 de kilograme”, a scris biologul.

Printre argumentele sale s-au numărat lungimea constantă a pașilor, indiferent de înclinația terenului, faptul că urmele nu ajungeau până la baza stratului de noroi și observația că, într-unul dintre locuri, resturile vegetale păreau să fi fost îndepărtate înainte de imprimarea amprentelor.

Johnson a admis totuși că, dacă a fost vorba despre o farsă, autorul a depus un efort considerabil pentru a face urmele să pară autentice. El a remarcat că detaliile tălpilor ar fi fost dificil de reprodus și a presupus că ar fi putut fi folosit un mulaj realizat după un picior real.

Un agent al Poliției de Frontieră a vorbit despre o farsă ingenioasă

Dosarul include și o notă întocmită de Joel Hardin, de la Poliția de Frontieră a SUA, care a examinat aceleași urme pe 17 iunie 1982. Evaluarea sa a fost categorică.

„În opinia mea, urmele au reprezentat o încercare foarte ingenioasă de a pune la cale o farsă, implicând biroul sau agenția dumneavoastră, cu scopul de a le conferi autenticitate sau credibilitate în fața publicului larg”, a scris Hardin.

Publicarea documentelor a stârnit interesul pasionaților de Bigfoot. Jeremiah Byron, reprezentant al comunității „Bigfoot Society”, și-a exprimat speranța că autoritățile americane vor continua să publice informații de acest fel și să implice instituțiile statului în desecretizarea unor documente.