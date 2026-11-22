Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, susține că pierderile suferite de armata rusă pe frontul din Ucraina au ajuns la un nivel nesustenabil. Numărul militarilor uciși lunar depășește semnificativ capacitatea de recrutare a Moscovei: Rusia recrutează între 20.000 și 25.000 de oameni în fiecare lună, dar pierde între 30.000 și 35.000 de soldați în același interval de timp.

Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz. Foto: X

„În acest moment, cifrele pe care le avem arată că rușii recrutează între 20.000 și 25.000 de noi soldați în fiecare lună. Pierd între 30.000 și 35.000 în fiecare lună, morți”, a declarat ambasadorul american în cadrul unui podcast.

Acesta a comparat amploarea pierderilor cu cele suferite de Uniunea Sovietică în războiul din Afganistan și cu pierderile din Al Doilea Război Mondial.

„Este exponențial mai mult decât au pierdut în Afganistan și se apropie de pierderile din Al Doilea Război Mondial, aproximativ 1.000 de oameni pe zi. Este pur și simplu nesustenabil”, a adăugat Waltz, conform New York Post.

Mike Waltz: Nici Rusia, nici Ucraina nu mai pot susține războiul de uzură

Oficialul american a reluat evaluarea președintelui Donald Trump potrivit căreia Vladimir Putin este „epuizat” de război. Waltz consideră că ambele țări au ajuns într-un punct în care nu mai pot menține actualul ritm al confruntărilor militare.

„Este un război îngrozitor, iar președintele rămâne hotărât să găsească o formulă pentru un acord care să pună capăt conflictului, deoarece niciuna dintre părți nu poate susține acest război de uzură. Nu există o victorie pe cale militară. Conflictul trebuie să se încheie diplomatic”, a afirmat ambasadorul SUA la ONU.

Declarațiile vin după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la Shenzhen, în China, urmată de un summit trilateral la care a participat și președintele chinez Xi Jinping. Reuniunea a avut ca rezultat o declarație comună privind dialogul pentru reducerea riscurilor nucleare, menținerea stabilității aprovizionării cu energie și reforma Organizației Națiunilor Unite, fără anunțarea unor progrese concrete în privința războiului din Ucraina sau a situației din Iran.

Donald Trump: Putin ar vrea să încheie războiul, dar situația este complicată

La o conferință de presă organizată vineri la Casa Albă, Donald Trump a fost întrebat despre intențiile liderului de la Kremlin privind încheierea războiului.

„Ar vrea să pună capăt războiului. Este un lucru foarte greu de făcut”, a declarat președintele american.

Trump a afirmat că atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski se află într-un blocaj, în condițiile în care cei doi lideri se urăsc reciproc.

„Ai doi oameni care nu știu cum să pună capăt acestui război. Încercăm să-i ajutăm. (...) Amândoi vor să-l încheie, dar sunt blocați în această situație”, a spus Trump.

Președintele american a recunoscut că se aștepta ca încheierea acestui conflict să fie mai ușoară, însă a apreciat că relația dintre cei doi lideri complică negocierile.