Peste 570.000 de doze de vaccin gripal vor ajunge în farmacii în următoarele zile, anunță Ministerul Sănătății, după numeroasele sesizări privind lipsa produselor din rețeaua farmaceutică. O parte dintre doze vor fi disponibile chiar de la începutul săptămânii viitoare.

Foto: Lucian Muntean

Ministerul Sănătății anunță suplimentarea stocurilor de vaccin gripal, în contextul în care în spațiul public au apărut tot mai multe semnale referitoare la dificultatea găsirii acestor produse în farmacii, potrivit News.ro.

Potrivit instituției, demersurile realizate împreună cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) au dus la disponibilizarea unor noi loturi de vaccin pentru populație.

Conform Ministerului Sănătății, un lot de 528.000 de doze de Vaxigrip a fost deja recepționat, iar procesul de facturare către distribuitori a început.

„Dozele vor fi disponibile în farmacii începând de luni, 23 noiembrie (sau chiar din acest weekend, în funcţie de ritmul livrărilor către farmacii)”, a transmis instituția.

Ministerul a oferit informații și despre vaccinul Efluelda, recomandat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani. Un lot suplimentar de 50.000 de doze, redirecționat din Franța, este așteptat să ajungă în România marți.

„După finalizarea procedurilor de recepţie şi verificare a calităţii, facturarea va începe miercuri”, precizează Ministerul Sănătății, care estimează că și acest vaccin va fi disponibil în farmacii în cursul săptămânii viitoare.

În ceea ce privește vaccinul Influvac, stocurile existente sunt aproape epuizate. Potrivit datelor comunicate de minister, în rețea mai sunt disponibile mai puțin de 10.000 de doze.

Autoritățile române, împreună cu alte instituții europene competente, discută cu producătorul posibilitatea continuării producției pentru loturi suplimentare care să acopere a doua parte a sezonului rece.

Datele din Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) arată că, până la 15 noiembrie 2026, au fost vaccinate antigripal 956.092 de persoane la nivel național.

Informațiile au fost comunicate de Ministerul Sănătății, care susține că monitorizează în continuare disponibilitatea vaccinurilor și evoluția cererii din farmacii.