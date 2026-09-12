„Nu m-aș muta aici pentru o Românie ieftină, acea Românie dispare”. Ce i-au răspuns românii unui libanez îndrăgostit de țara noastră

Un bărbat din Liban, care susține că își dorește să se mute în România, impresionat de costurile și calitatea vieții din România, i-a invitat pe români să îl sfătuiască înainte de a lua decizia finală. Mesajul său a stârnit numeroase reacții.

Tot mai mulți străini au decis să se stabilească în România. Foto: Magnific.com

România a devenit, în ultimii ani, o țară apreciată de tot mai mulți străini, o arată statisticile despre numărul muncitorilor din afara țării stabiliți aici, pentru anumite perioade, dar și mărturiile multor occidentali care aleg să se mute în România. Fenomenul este vizibil chiar și în satele pitorești, unde printre gospodăriile locuite de vârstnici se găsesc tot mai multe locuințe achiziționate de străini care își doresc să își continue viața aici.

Mesajul care i-a uimit pe români

Un bărbat de 40 de ani s-a lăsat și el „fermecat” de România. Într-un mesaj publicat pe Reddit, el spune că vede România drept cel mai potrivit loc pentru a începe o viață nouă.

„Sunt un bărbat din Orientul Mijlociu și mă gândesc să-mi încep anii 40 într-o țară cu totul nouă. Am fost în peste 35 de țări în viața mea și, la vârsta și în momentul acesta, cred că România le întrece pe toate. Costuri de trai accesibile, o țară potrivită pentru familie, multe locuri pentru plimbări și activități, o economie predictibilă, proprietăți imobiliare accesibile, stabilitate politică – nimic prea extravagant pentru gustul meu – și probleme pe care simt că le pot gestiona singur. Fiind singur, mă gândesc ca, în cele din urmă, să mă căsătoresc și să-mi întemeiez o familie în România”, a scris acesta pe Reddit.

Libanezul le-a cerut sfaturi celor care au făcut deja o asemenea schimbare, încercând să afle dacă imaginea sa despre România este realistă. A vrut să știe cum este privită în alte state ale Uniunii Europene o companie înregistrată în România, cât de sigur este viitorul pașaportului românesc, dacă există un risc real ca țara să fie atrasă într-un conflict cu Rusia și dacă România s-ar putea confrunta, în viitor, cu probleme mai mari legate de imigrație.

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Răspunsurile românilor au fost însă mai puțin optimiste decât mesajul său. Unii l-au avertizat asupra inflației, schimbărilor frecvente de taxe, birocrației, corupției și scumpirii locuințelor. Alții au admis că, în ciuda acestor probleme, România poate oferi în continuare o calitate bună a vieții, mai ales pentru cine vine cu venituri stabile și privește țara dintr-o perspectivă diferită de cea a localnicilor.

„Viața este accesibilă doar pentru străini”, i-a răspuns unul dintre utilizatori.

Altcineva i-a oferit un răspuns detaliat la toate întrebările sale și a susținut că originea românească a unei firme nu ar trebui să îi afecteze reputația în alte state europene.

„Mulți oameni și multe companii din alte țări îi văd pe români ca pe o forță de muncă serioasă, de încredere și pe care te poți baza, mai ales în profesiile de birou. Situația este asemănătoare cu cea a altor est-europeni”, a scris acesta.

Alți utilizatori i-au spus că temerile sale legate de reputația unei firme românești în Uniunea Europeană sunt nejustificate.

„UE este UE peste tot. Nu există probleme de reputație pentru companiile românești. Oricine face afaceri în Uniunea Europeană înțelege și ideea de «optimizare fiscală»”, a comentat unul dintre participanții la discuție.

În privința pașaportului românesc, unii români i-au răspuns libanezului că nu văd motive importante de îngrijorare atât timp cât România rămâne parte a Uniunii Europene.

„Politic, suntem în acest moment destul de aliniați cu celelalte state. Dacă ar avea loc o schimbare majoră, în afara situației în care România ar părăsi Uniunea Europeană – ceea ce nu cred că se va întâmpla –, pașaportul nostru nu ar trebui să își piardă din «putere»”, a continuat acesta.

Și perspectiva unui război direct cu Rusia i s-a părut puțin probabilă.

„Dacă România s-ar trezi într-un război, atunci ar fi vorba despre un război împotriva NATO, nu doar împotriva României. Având în vedere situația actuală a războiului dintre Ucraina și Rusia, chiar și atacarea unei alte țări ar produce Rusiei pierderi severe, fără să mai vorbim despre un atac asupra întregii alianțe”, a afirmat românul.

Românii, mai reținuți în a idealiza România

Românul l-a contrazis pe libanez în privința stabilității economice și politice pe care acesta credea că o găsește în România.

„În ultimii ani, guvernarea noastră a trecut prin multe probleme. Nici economia nu este deloc predictibilă: apar taxe noi și majorări de taxe aproape în fiecare an, avem inflație ridicată, deficit bugetar mare, colectare slabă a taxelor, iar moneda noastră continuă să se deprecieze față de euro”, a adăugat internautul.

Libanezul i-a răspuns că vede stabilitatea într-un alt mod.

„Vin din Liban, așa că ideea mea despre stabilitate este foarte subiectivă. Am văzut lucruri mult mai rele”, afirmă acesta.

Imaginea unei Românii stabile a fost contestată și de alți români.

„Economie predictibilă și stabilitate politică? Când ai fost ultima dată în România?”, l-a întrebat ironic unul dintre ei.

Acesta i-a atras atenția că termenul de comparație al libanezului este propria sa țară.

„Atunci are sens”, a fost unul dintre răspunsuri.

Alt român a vorbit despre imigrație și despre integrarea străinilor în România. El a susținut că numărul acestora este vizibil mai mare decât în trecut, în special în orașele mari, în timp ce în localitățile mici prezența lor rămâne redusă.

„România este încă o societate profund tradițională, iar oamenii care nu se integrează în cultura și limba noastră au, de obicei, dificultăți, pentru că nu există comunități foarte mari de imigranți. Cei mai mulți dintre străinii pe care i-am întâlnit aici sunt oameni în regulă, muncitori, care își doresc pur și simplu o viață mai bună”, a scris acesta.

Întrebarea libanezului despre o eventuală „problemă mai mare cu imigrația” a atras și comentarii ironice.

„«Există vreo șansă ca România să aibă o problemă mai mare cu imigrația?», întreabă chiar potențialul imigrant”, a glumit un utilizator.

Alți români au amintit că România este departe de situația unor state vest-europene: „Imigranții actuali provin în principal din Asia și fie se integrează bine, fie se întorc acasă, fie pleacă mai departe spre Europa de Vest”, a transmis un internaut.

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Mulți români se declară mulțumiți de România

Un român a explicat că, pentru cine are venituri bune, țara poate oferi în prezent un raport foarte bun între costuri și calitatea vieții.

„Viața în România este bună, cel puțin pentru moment. Pentru mine, personal, aceștia sunt probabil cei mai buni ani pe care i-am trăit aici. Cu aceeași sumă de bani pe lună și în condiții comparabile, cred că pot avea aici o calitate mai bună a vieții decât aș avea în Italia, Spania sau Germania”, a scris acesta.

El a remarcat în special avantajele oferite de tehnologie și serviciile private.

„Un lucru pe care România îl face surprinzător de bine este tehnologia și accesul la informație. Internetul este aproape ridicol de ieftin, rapid și fiabil. Internetul fix, plățile cu cardul, aplicațiile bancare și multe dintre serviciile din sectorul privat sunt excelente”, a afirmat utilizatorul.

El l-a avertizat însă pe libanez că există și „cealaltă Românie”, mult mai dificilă pentru cine ajunge să depindă de instituțiile publice.

„Corupția, relațiile, nepotismul, sistemul de educație și instituțiile publice care încă funcționează după proceduri din altă epocă sunt probleme reale. Avem domenii extrem de digitalizate și eficiente, alături de instituții în care încă trebuie să umbli cu hârtii, copii și dosare pentru lucruri care ar putea fi rezolvate online în cinci minute”, a continuat acesta.

În opinia sa, diferența devine și mai mare pentru cei care vor să facă afaceri.

„Ca angajat poți avea o viață foarte bună aici. Ca antreprenor, însă, România poate deveni mult mai dificilă. Regulile fiscale și legislația se schimbă frecvent, birocrația poate fi absurdă, iar controalele și relația cu autoritățile publice pot consuma enorm de mult timp și energie”, a mai scris utilizatorul.

Nici piața imobiliară nu mai este, în opinia sa, atât de ieftină.

„Proprietățile nu mai sunt atât de accesibile pe cât își imaginează mulți străini. Prețurile din marile orașe au crescut enorm, iar finanțarea este scumpă. Totuși, dacă ai un venit bun, alegi orașul potrivit și nu depinzi complet de sistemul public pentru fiecare aspect al vieții, România poate oferi o calitate excelentă a vieții. Eu nu m-aș muta aici pentru «România ieftină». România aceea dispare încet. M-aș muta pentru combinația încă foarte bună dintre siguranță, libertate, tehnologie, servicii, natură, viață de familie și costuri rezonabile”, a concluzionat acesta.

Un alt român i-a recomandat să nu ia decizia doar pe baza impresiilor din călătorii și să petreacă mai întâi o perioadă mai lungă în țară.

„Aș recomanda mai întâi o vacanță sau o călătorie de recunoaștere. S-ar putea să ți se potrivească cel mai bine orașe precum Cluj, Sibiu sau Brașov”, a scris acesta.

Un german stabilit în România din 2017 a spus că originea românească a unei companii nu reprezintă, din experiența sa, o problemă în Europa și că nu vede un conflict militar direct între România și Rusia.

„Nu cred că Rusia ar intra într-un război real cu NATO. Ar fi probabil unul dintre cele mai nesăbuite lucruri pe care le-ar putea face. Asta nu înseamnă că nu există deja un conflict geopolitic și cibernetic”, a scris germanul.

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România atractivă pentru cei care își permit

Altcineva a avertizat că România poate fi mult mai atractivă pentru cine vine cu un salariu din străinătate decât pentru cine depinde de veniturile locale.

„Există o diferență mare între a vizita România și a locui efectiv aici. Dacă ai un job remote bine plătit, câștigi un salariu vest-european sau ai mulți bani, probabil poți trăi foarte confortabil. Dar dacă depinzi de un salariu românesc, lucrurile pot fi mult mai dificile”, a scris acesta.

El a adăugat că imaginea unei țări ieftine începe să nu mai corespundă realității.

„Costul vieții continuă să crească. Mâncarea, chiriile, proprietățile, combustibilul, utilitățile și aproape orice altceva devin mai scumpe”, a completat acesta.

Unii dintre străinii care au locuit în România susțin că au fost impresionați de ea.

„Ai grijă, România și românii îți vor fura cu siguranță inima. Am locuit acolo aproape trei luni, acum cinci ani, și sincer nu mi-am mai recuperat-o”, a scris un utilizator.

România, tot mai căutată de străini

În ultimii ani, numărul străinilor care aleg să locuiască și să muncească în România a crescut considerabil. La sfârșitul anului 2022, Inspectoratul General pentru Imigrări avea în evidență circa 172.000 de cetățeni străini cu drept de ședere valabil, iar în 2024 numărul lor ajunsese la aproximativ 240.000. La începutul lunii iulie 2026, peste 242.000 de cetățeni străini aveau drept de ședere valabil în România, instituția indicând o „creștere constantă” a prezenței acestora. Printre principalele țări de origine se numără Nepal, Sri Lanka, India, Republica Moldova și Bangladesh.

O parte importantă dintre străini ajung în România pentru muncă. Tendința s-a menținut și în 2026: numai în primul trimestru, autoritățile au emis aproape 37.000 de avize de muncă pentru cetățeni străini. În plus, mobilitatea lor pe piața forței de muncă este tot mai mare. În perioada 27 aprilie – 7 iulie 2026 au fost emise 5.365 de avize pentru schimbarea angajatorului, cele mai multe în București, Ilfov și Constanța. Județele Cluj, Timiș, Brașov și Sibiu se numără, de asemenea, printre zonele care atrag un număr ridicat de lucrători străini.