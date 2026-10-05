 Siegfried Mureșan acuză PSD că nu vrea să-și asume guvernarea și propune anticipate. „Dorința lor este să controleze guvernul” | adevarul.ro
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Petrișor Peiu, invitat la „Interviurile Adevărul”. Ce spune despre criza politică și alegerile anticipate

Siegfried Mureșan acuză PSD că nu vrea să-și asume guvernarea și propune anticipate. „Dorința lor este să controleze guvernul”

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Europarlamentarul Siegfried Mureșan, fost premier desemnat al cărui Guvern nu a primit votul de încredere al Parlamentului, lansează noi critici la adresa PSD și a liderului partidului, Sorin Grindeanu, în contextul crizei politice care durează de cinci luni. Mureșan susține că social-democrații își doresc să aibă influență asupra viitorului Guvern, fără să își asume însă responsabilitatea conducerii Executivului.

Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam / George Călin

„Cu PSD, realitatea este mereu pe dos decât ceea ce susțin ei. Sorin Grindeanu ne spune că vrea să fie prim-ministru și că este pregătit. În realitate, fuge de această funcție din momentul în care a depus moțiunea de cenzură în luna aprilie”, a scris Siegfried Mureșan, luni, pe Facebook.

Europarlamentarul contestă și afirmația PSD potrivit căreia partidul ar avea pregătit un program de guvernare. În opinia sa, social-democrații nu ar avea un astfel de document și ar spera să nu fie nevoiți să își asume guvernarea.

„PSD ne spune că are program de guvernare. În realitate, nu au nimic și speră să nici nu trebuiască să facă unul”, afirmă Mureșan.

Acesta ridică și întrebarea dacă PSD deține informații suplimentare cu privire la desemnarea viitorului premier.

„Știu ei mai multe decât știm noi privind desemnarea viitorului premier? Știu ei că vor fi scutiți de desemnare astăzi? Dorința PSD este să controleze guvernul, fără a-și asuma răspunderea pentru guvernare”, susține europarlamentarul.

Mureșan aduce în discuție alegerile anticipate

Într-o altă postare publicată luni, Siegfried Mureșan a revenit asupra variantei alegerilor anticipate și a dat exemplul Spaniei, unde premierul Pedro Sánchez a anunțat organizarea alegerilor anticipate pentru 29 noiembrie.

Europarlamentarul afirmă că, în ultimii cinci ani, 10 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au organizat alegeri parlamentare anticipate. Printre acestea se numără Franța, Germania, Italia și Spania. Mureșan menționează, de asemenea, Marea Britanie și Republica Moldova.

„Unele state au organizat chiar mai multe rânduri de alegeri anticipate în ultimii 5 ani”, a precizat acesta.

Mureșan consideră că alegerile anticipate reprezintă un mecanism democratic care poate fi folosit atunci când o criză politică nu mai poate fi rezolvată prin formulele parlamentare existente.

„În astfel de momente, într-o democrație funcțională, o opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni”, a transmis europarlamentarul.

Nicușor Dan caută al patrulea premier desemnat

Declarațiile lui Siegfried Mureșan vin în ziua în care președintele Nicușor Dan a convocat din nou partidele parlamentare la consultări, la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Șeful statului a anunțat că va face un anunț luni seară, după încheierea consultărilor.

Până acum, Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan au fost desemnați pentru funcția de premier, însă niciuna dintre propuneri nu a dus la învestirea unui Guvern.

În prezent, România este condusă de un Guvern interimar de aproximativ cinci luni

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