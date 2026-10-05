Aviz negativ pentru Legea Iubirii II, pentru că e prea încâlcită

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă cunoscută drept „Legea Iubirii II”. Proiectul urmărește pregătirea personalului care lucrează direct cu publicul, pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la servicii. Avizul semnalează însă probleme privind competența de a institui programul și lipsa unor reguli clare de aplicare, informează JURIDICE.ro.

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Ce propune inițiativa

Proiectul vizează completarea legislației privind protecția persoanelor cu dizabilități printr-un program național de formare, disponibil gratuit pe o platformă online. Personalul vizat ar urma să parcurgă un curs de bază despre accesibilitate și interacțiunea cu persoanele cu dizabilități.

Inițiativa prevede și un punct electronic unic prin care să poată fi semnalate probleme de accesibilitate.

De ce a fost dat avizul negativ

Una dintre principalele obiecții privește modul în care ar fi creat programul. Potrivit Consiliului Legislativ, aprobarea unui asemenea program ține de competența Guvernului și ar trebui făcută prin hotărâre de Guvern. Prevederile care necesită reglementare prin lege ar urma să fie incluse în Legea nr. 448/2006.

Consiliul semnalează și numeroase neclarități: cine trebuie să participe la curs, ce categorii de furnizori privați sunt vizate, cine administrează platforma, cât durează pregătirea și cum sunt evaluate cunoștințele participanților. De asemenea, nu sunt suficient precizate responsabilitățile privind realizarea materialelor și plata celor care susțin cursurile.

Sunt criticate și termenele diferite pentru finalizarea pregătirii: 24 de luni pentru personalul aflat deja în activitate și 12 luni pentru cei care încep ulterior să lucreze direct cu publicul.

Consiliul mai arată că lipsește avizul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și amintește că legislația conține deja obligații privind accesibilitatea.

Ce înseamnă aceste observații

Consiliul precizează că nu se pronunță asupra oportunității măsurilor propuse. Criticile sale privesc forma juridică aleasă și felul în care sunt redactate obligațiile.

În esență, avizul indică necesitatea unor reguli mai clare: cine este responsabil, cine participă, cum funcționează pregătirea și cum se verifică rezultatele. În forma analizată, concluzia Consiliului Legislativ este că propunerea nu poate fi promovată.